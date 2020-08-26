  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》內地「直播帶貨」成零售新型營銷及吸金熱潮

　　《投資智慧》內地「直播帶貨」成為近年來電商行業的潮流。不只有網絡紅人帶貨吸金，大
企業老闆親自開直播促銷成為新策略，格力的行政總裁（ＣＥＯ）董明珠更被譽為「帶貨女王」
，每次直播銷售額以億元計。小米董事長雷軍直播帶貨能力亦強勁，相關推廣活動在兩小時內支
付金額已破億元。
　
　　直播帶貨背景可以追溯到網紅直播的出現，當時在微博活躍起來的一批網紅。在微博興盛時
，她們會以圖文形式發美妝教程，甚至自己的情感動態，以此積累大量粉絲。早期他們並不以帶
貨為直接目的，是通過個人審美和生活方式而打造個人特色，在社交媒體上引發關注。在
２０１６、１７年，淘寶直播上線及其他公司開始嘗試電商帶貨。到２０２０年因為疫情宅家的
現象，催化直播營銷及網購的熱潮。薇婭、李佳琦等網紅主播吸納的極高流量帶來龐大的商機。
　
　　這種隨時隨地就可以進行即時銷售模式的優點是易賺錢兼門檻低，吸引不少人嘗試直播帶貨
。初始技術需求不高，只需小小一部手機與網絡就基本事成。這種直播主持人銷賣的產品，由十
多元的零食、幾十元的口紅，到預付５０萬元人民幣的升空火箭都有。主持人在直播營銷節目即
可帶動大規模的即時物品交易，淘寶直播所示，２０１９年該直播有四億用戶，全年成交額
（ＧＭＶ）破２０００億元，當中，單單在「雙十一」當天就破了２００億元。事實上，內地近
年興起的直播帶貨已成為中國零售新型營銷及吸金熱潮，直播帶貨顛覆傳統零售模式，帶來新的
經濟模式及龐大的商機。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話26/08/2020
平安壹賬通銀行解決中小企開戶借貸難題 銀行服務更靈活
中國故事25/08/2020
《神州經脈》中美成功通話　TikTok起訴華府　滬綜指兩連跌
香港要聞25/08/2020
【新冠肺炎】政府周五起放寬食肆堂食至晚上9時　重開戲院美容院
FOCUS25/08/2020
【FOCUS】呵護貿協和氣突至　結構改革暗藏殺機
財經熱話25/08/2020
【民以食為天】康師傅績佳股價狂飆一成　餐飲股盈警後再展升浪
財經熱話25/08/2020
東亞銀行榮獲2020 「香港最佳本地零售銀行」 及「香港最佳戰略合作夥伴」殊榮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金