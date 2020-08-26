《投資智慧－鄧聲興》內地「直播帶貨」成零售新型營銷及吸金熱潮

《投資智慧》內地「直播帶貨」成為近年來電商行業的潮流。不只有網絡紅人帶貨吸金，大

企業老闆親自開直播促銷成為新策略，格力的行政總裁（ＣＥＯ）董明珠更被譽為「帶貨女王」

，每次直播銷售額以億元計。小米董事長雷軍直播帶貨能力亦強勁，相關推廣活動在兩小時內支

付金額已破億元。



直播帶貨背景可以追溯到網紅直播的出現，當時在微博活躍起來的一批網紅。在微博興盛時

，她們會以圖文形式發美妝教程，甚至自己的情感動態，以此積累大量粉絲。早期他們並不以帶

貨為直接目的，是通過個人審美和生活方式而打造個人特色，在社交媒體上引發關注。在

２０１６、１７年，淘寶直播上線及其他公司開始嘗試電商帶貨。到２０２０年因為疫情宅家的

現象，催化直播營銷及網購的熱潮。薇婭、李佳琦等網紅主播吸納的極高流量帶來龐大的商機。



這種隨時隨地就可以進行即時銷售模式的優點是易賺錢兼門檻低，吸引不少人嘗試直播帶貨

。初始技術需求不高，只需小小一部手機與網絡就基本事成。這種直播主持人銷賣的產品，由十

多元的零食、幾十元的口紅，到預付５０萬元人民幣的升空火箭都有。主持人在直播營銷節目即

可帶動大規模的即時物品交易，淘寶直播所示，２０１９年該直播有四億用戶，全年成交額

（ＧＭＶ）破２０００億元，當中，單單在「雙十一」當天就破了２００億元。事實上，內地近

年興起的直播帶貨已成為中國零售新型營銷及吸金熱潮，直播帶貨顛覆傳統零售模式，帶來新的

經濟模式及龐大的商機。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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