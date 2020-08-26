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即市新聞

26/08/2020 15:35

《拆局麒想－林嘉麒》螞蟻集團年內全球最大ＩＰＯ，焦點你要知

　　《拆局麒想》萬眾期待的螞蟻集團終於在香港遞交了Ａ１文件，擬發行ＡＨ股不低於發行後
總股本的１０％，發行後總股本不低於３００﹒３９億股（綠鞋機制實施前）。本次Ａ股發行可
引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過１５％。估計上市後市值為人民幣１５５５０億元。
　
　　螞蟻集團招股書顯示，２０１７至２０１９年營收分別為６５４億元、８５７億元、
１２０６億元；淨利潤分別為８２億元、２１億元、１８１億元。２０２０年上半年，螞蟻集團
營收達到７２５億元，實現淨利潤２１９億元。具體來看，螞蟻集團的營收由數位支付與商家服
務、數位金融科技平台、創新業務及其他三大門類構成。前者就是支付平台支付寶，截至
２０２０年６月３０日止１２個月期間，通過平台完成了中國內地總支付交易規模達到１１８萬
億元。國際方面，總支付交易規模達到６２２０億元。今年上半年整體收入佔比達３５﹒９％。
不過，要數業績貢獻最多的是數字金融科技平台，佔２０１９年度及２０２０年１至６月，總收
入比例分別達到５６﹒２％和６３﹒４％，是集團未來盈利的最強動力。
　
　　數字金融有三個領域，包括微貸科技平台、理財科技平台，及保險科技平台。微貸科技平台
是中國最大的線上消費信貸和小微經營者信貸平台，去年消費信貸額為人民幣１７３２０億元、
小微經營者信貸餘額為人民幣４２２０億元。業務對象主要面向未被服務或未被充分服務的消費
者及小微經營者群體。２０２０年上半年佔整體收入３９﹒４％，佔集團最大部分。螞蟻通過科
技平台與金融機構開放合作，客戶透過其平台連接金融機構夥伴進行獨立的信貸決策和信貸發放
，金融機構向集團支付技術服務費。優點是，不利用自身的資產負債表並且不提供擔保，即是不
用上身，而上半年成功率為９８％。
　
　　螞蟻人人認為值得投資，也要了解其披露的風險。今次上市前文件中，最大篇幅竟然是風險
因素。首先要提及中美關係問題，美國「清潔網絡」計劃及或可能禁止或限制美國管轄範圍與目
標公司交易，會影響到螞蟻平台上的任何商家、金融機構合作夥伴及其他參與者以及與其關聯公
司，導致其業務出現重大中斷。外有憂，內亦有患。集團提到，支付行業在中國受到嚴格的監管
，而且人民銀行對數字人民幣體系（「ＤＣ╱ＥＰ」，中國法定數字貨幣）已展開研究，人民幣
的數字化形式，計劃用於日常銀行經營如支付、從數字錢包存款，因而或會替代部分國內流通的
紙幣和硬幣，意即支付寶將面臨巨大政策上的衝擊。當然，要正式使用還有時間，而且未必會完
全取締支付寶，惟政策風險一直是企業尤其是內地企業最不想見到的，因此日後上市面對相關消
息的影響性要留意。不過，這是上市後的事吧。最重要炒得起，市場估計最快９月１０日前後過
上市委員會，或於１０月２０日前後上市。《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
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