《樓市亮話－湯文亮》等政府乾塘，才會放寬辣招

《樓市亮話》有地產界老友問我政府幾時會放寬辣招，我話本來很難答，因為就算連有關官

員都唔知幾時，或者在甚麼條件下可以放寬，所以，從來沒有一個官員給予一個較為肯定答案，

最近的都是話倘若樓價下跌，政府就會考慮放寬辣招，大家可以講這個是一個答案，但亦可以話

這是政府推搪的說話。



老友話我話本來很難答，代表現在有轉機，不過現在住宅樓價只是微調，政府又點會放寬辣

招？其實官員是講大話，即使樓價下跌，政府絕對不會放寬辣招，因為這是政府推出辣招的目的

，如果放寬，而樓價又立刻調頭上升，揸ｆｉｔ的官員一定會俾人鬧到失暈，所以，政府說樓價

下跌就會考慮放寬辣招只不過是美麗的謊言，大大話話呃了市民十年。



依我所見，當政府財政緊絀，庫房缺水，就會有條件放寬辣招，最大機會放寬的就是收入最

多的辣招，大家唔好以為可以買第二個住宅單位而不用付１５％印花稅，因為即使放寬，政府的

收入都不會大幅增加，我估計最大機會放寬的是國內人毋須住滿七年才可以買樓，現在當然可以

，不過就要付３０％印花稅，現在大約有十幾萬人以優才資格到了香港，而又未住滿七年，如果

政府放寬國內人買樓門檻，成交量一定會大幅增加，庫房一定會有不菲收入，對於解決接近乾塘

的庫房有積極作用，不過就要慎防樓價因需求量大增而暴升。



如果不是有疫情，以政府量入為出的理財方法，要庫房乾塘就很困難，但現在疫情持續，政

府要不斷派錢紓解民困，已經派了幾千億出去，我估計派多半年，政府就會乾塘，在逼不得已的

情況就要放寬部分辣招，如果只是要求政府放寬辣招，就應該贊成政府繼續推行限聚令，要求政

府不斷派錢，待政府乾塘，冇人要求政府都會放寬辣招。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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