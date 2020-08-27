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即市新聞

27/08/2020 14:04

《權證紅盤－朱紅》今年錯過了他們嗎？

　　《權證紅盤》如果本周你只是盯著恆指看的話，一定會覺得：啊，怎麼搞的？恆指怎麼連續
幾日只是在２５３００－２５６００點中間這兩三百點牛皮，悶的我快睡著啦！另一邊廂，如果
你是盯著阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）、美團（０３６９０）、網易
（０９９９９）、小米（０１８１０）這些本周創新高的股票的話，你心裏會想：啊，這個世界
真的很美好啊！
　
　　今年錯過了他們嗎？其實自從２０１９年１１月份阿里來香港做第二上市後，港股的焦點開
始從舊經濟股轉移至科技股。今天我們發行商每天新發行的產品，也主要集中在阿里、美團、小
米等科技股上，可見市場的資金和興趣也聚焦在一眾新經濟股上。
　
　　筆者知道市場上有些朋友，對這批股價持續新高、盈利感覺虛無的科技股，持有戒心，這主
要是因為我們在香港，不太能親身感受到這批新科技股的影響力。其實早在十年前，內地朋友已
經習慣在網上處理所有的日常生活，包括：衣、食、住、行等。今天，美團負責了「食」（外賣
外送服務）「行」（購機票、酒店）；基本上，你能想像到的東西，都基本能在阿里和京東的平
台上買到；還有騰訊和網易提供的龐大網上遊戲平台；小米的創新科技產品等等。
　
　　不少大型的科技股將陸續來港上市，阿里旗下螞蟻集團上市進入倒數階段，螞蟻的估值超過
２０００億美元，市場預期螞蟻上市將助阿里釋放價值，並提高阿里的估值。阿里繼續創新高
２７９﹒８元。
　
　　如看好阿里，可留意阿里認購證１７０１１，行使價３３５﹒２８元，２０２１年１月到期
，實際槓桿７倍。截止２０２０年８月２６日，中銀國際發行的阿里牛證６３０６６的街貨量已
達１００％，如果投資者看好阿里，可留意阿里牛６７９１１，收回價２６１﹒６８元，
２０２１年１月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證１６９４８，行使價２１８﹒８元，
２０２１年１月到期，實際槓桿５倍。《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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