【企業盈警】同方泰德（１３１２）料中期盈轉蝕最多１６００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》同方泰德（０１３１２）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至６月３０日止中期虧損介乎約１２００萬至１６００萬元，去年同期溢利約８３０萬元。

該集團指，期內稅前溢利介乎約２２００萬元，比去年同期跌介乎１１﹒２％至３８﹒９％

。該集團指，更新過往披露的財務業績主因第二季度其成員恢復醫藥及健康業務正常營運及生產

能力。（ｗｈ）

