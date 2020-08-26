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26/08/2020 07:53

【企業盈警】順風潔能（０１１６５）料中期虧損擴至４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》順風清潔能源（０１１６５）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損約４﹒５億元（人民幣．下同），比去年同期虧損約２﹒４７億元有所擴大。
　　該集團指，虧損增加主因出售６間公司料錄減值虧損約２﹒１４億元，而去年同期則沒有此
虧損。此外，該集團去年９月完成出售江蘇順風令去年中期錄利潤約４３００萬元，而期內沒有
類同的利潤。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

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