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26/08/2020 07:53

【企業盈警】正通汽車（１７２８）料中期盈轉蝕最少逾１３億人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》正通汽車（０１７２８）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損不少於１３﹒３１億元（人民幣．下同），去年同期純利約４﹒７１億元。
　　該集團指，虧損主因商譽及無形資產減值約１４﹒６５億元，以及年初爆發新型冠狀病毒造
成經營溢利下跌。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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