《日入而息》小米業績勝預期，華懋奪西貢住宅地，港出口跌幅擴　

《今天重點》﹡小米（０１８１０）中期多賺３１﹒２％至６６﹒６億人幣，不派息；小米

次季經調整淨利潤跌７％至３３﹒７億人幣勝預期；７月境外市場智能手機

日均激活量超疫情前水平

﹡信置（０００８３）全年純利跌７６％至１７億元，派末期息４１仙；全年

基礎溢利跌２﹒４％，物業銷售跌２０﹒６％

﹡中國人壽（０２６２８）中期純利按年下跌１８﹒８％，不派中期息

﹡華潤置地（０１１０９）中期純利按年跌９﹒３％，中期息０﹒１５元人民

幣；華潤置地中期核心溢利８３﹒７億元人民幣，按年升３﹒２％；華潤置

地指分拆物管業務上市是為釋放價值，暫未有明確上市時間表

﹡石藥（０１０９３）中期純利升２３％至２３億元人民幣，派息６港仙另五

送三紅股

﹡華懋以５﹒３億元奪西貢蠔涌住宅地，符預期

﹡本港７月出口跌幅擴大至３％，連跌５個月

﹡蓮塘╱香園圍口岸啟用，林鄭指促進跨境物流更有效運作；蓮塘口岸採人臉

識別及大數據技術，旅客無感通關；蓮塘香園圍口岸今早舉行開通儀式，下

午４時啟用

﹡消息指警方最少拘捕１６人，其中１３人涉７２１事件；警方表示元朗

７２１事件非「無差別襲擊」



《即日市況》﹡港股表現牛皮，全日升５點收２５４９１，阿里京東再破頂



《深滬股市》﹡滬指收跌１﹒３％，台積電晶片技術再超前科技股紛跌



《美元匯價》﹡歐元短線受制１﹒１８５０，宜趁機沽出；歐元最新報１﹒１７９５╱

９９，日圓最新報１０６﹒３１╱３２



《公司業績》﹡眾安在綫（０６０６０）中期純利按年增長４﹒１９倍，不派中期息

﹡白雲山（００８７４）上半年淨利減約３１％，不派息

﹡重慶鋼鐵（０１０５３）中期淨利降逾８０％至１﹒２億元人民幣，不派息

﹡華潤置地（０１１０９）中期純利按年跌９﹒３％，中期息０﹒１５元人民

幣；華潤置地中期核心溢利８３﹒７億元人民幣，按年升３﹒２％

﹡雅迪控股（０１５８５）半年多賺逾倍至３﹒８億元人民幣，不派息

﹡環球醫療（０２６６６）中期純利跌２％至７﹒９３億元人民幣，不派息

﹡東江環保（００８９５）中期盈利減逾３６％，不派息

﹡碧桂園服務（０６０９８）半年盈利１３﹒１億元人幣，升６１％，不派息

﹡遠東宏信（０３３６０）中期賺２０﹒６億元人民幣，跌８％，不派息

﹡海底撈（０６８６２）中期盈轉虧９﹒６５億元人民幣，不派息

﹡偉能（０１６０８）中期純利升８５％至２﹒６億元，派中期息１﹒５１仙

﹡金輝集團（００１３７）半年虧損擴大至１﹒１１億元，不派息

﹡康基醫療（０９９９７）中期少賺３﹒４％至８０７４萬元人民幣，不派息

﹡大新金融（００４４０）半年賺７﹒４億跌３３％，息０﹒２７元

﹡大新銀行（０２３５６）半年賺９﹒４６億跌３０％，派中期息８仙

﹡石藥（０１０９３）中期純利升２３％至２３億元人民幣，派息６港仙另五

送三紅股

﹡江南布衣（０３３０６）年度純利跌２８％至３﹒４７億元人民幣，派息

０﹒５４港元

﹡龍湖（００９６０）中期純利６３﹒４億元人幣，升不足１％，派息４０分

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）半年淨利減約六成，每股派息９﹒７仙

﹡中通服（００５５２）半年少賺７％至１５﹒８８億元人民幣，不派息

﹡瑞強集團（０８４２７）全年虧損擴大至４４２﹒８萬令吉

﹡信置（０００８３）全年純利跌７６％至１７億元，派末期息４１仙；全年

基礎溢利跌２﹒４％，物業銷售跌２０﹒６％

﹡歐康維視生物（０１４７７中期虧損擴大至１７﹒４億元人幣，不派中期息

﹡中國人壽（０２６２８）中期純利按年下跌１８﹒８％，不派中期息

﹡尖沙咀置業（００２４７）全年純利跌７６％至９﹒０２億元，派末期息

４１仙

﹡瑞安房地產（００２７２）中期盈轉虧蝕１６﹒２２億元人幣，不派中期息

﹡華誼騰訊娛樂（００４１９）中期虧損擴大至１１６０﹒１萬，不派中期息

﹡ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）中期虧轉盈賺６萬美元，

不派息

﹡美圖公司（０１３５７）中期虧損收窄至１５９５萬元人民幣，不派息

﹡交銀國際（０３３２９）中期純利升１１％至２﹒８億元，不派息

﹡雷蛇中期（０１３３７）虧損收窄至１７３４萬美元，不派息



《公司資訊》﹡大新銀行（０２３５６）未見有淨息差的推動因素，料下半年淨息差略有下

降；不排除信貸質素持續受壓，未來撥備需視乎明年經濟情況

﹡華潤置地（０１１０９）考慮分拆物管及商業運營業務港上市

﹡五龍電動車（００７２９）文月蓮辭任公司秘書

﹡安領國際（０１４１０）擬斥３００萬美元投資香港數字資產交易所

﹡百濟神州（０６１６０）與百奧泰生物簽訂癌症藥中國授權協議

﹡利華控股（０１３４６）附屬以逾４４０萬美元出售貿易應收帳款及採購訂

單

﹡京東關聯公司註冊「京東電競」商標，涉科學儀器、教育娛樂等業務

﹡東陽光藥（０１５５８）三種糖尿病藥獲准上市

﹡南非土地及農業銀行遭渣打（０２８８８）入稟追討欠債

﹡時代中國（０１２３３）附屬已非公開發行１１億元人幣境內債券

﹡培力（０１４９８）斥９９０萬元購入主席中醫藥管理軟件權益

﹡創夢天地（０１１１９）引入兩位騰訊高管將提升公司專業性及研發能力

﹡匯豐表示上半年「智豐收」轉數快電子交易量為去年全年三倍以上

﹡路勁基建（０１０９８）擬發６％五年期３億美元擔保優先票據

﹡嘉里物流（００６３６）ＫＥＴＨ已收到泰國證交會建議分拆上市接納通知



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）今年目標電視機銷量２３００萬台

﹡中遠海運（０２８６６）附屬擬售中集近１８％股權，第一大股東有變

﹡新華保險（０１３３６）淨投資收益率下跌預期內，續評估資產配置；無意

下調全年目標，對健康險發展極具信心

﹡中通服（００５５２）把握５Ｇ及新基建機遇，全年收入目標為單位數正增

長



《神州民企》﹡禹洲集團（０１６２８）考慮分拆物業管理服務業務聯交所獨立上市

﹡龍湖（００９６０）有信心完成全年銷售目標，料物業開發每年保持雙位數

增長



《中國要聞》﹡７月國企利潤總額同比增１４％，首七月仍降至三成

﹡文旅部將設跨境賭博旅游黑名單，禁中國公民出境賭博

﹡字節跳動投資１００億元在成都高新區建創新業務中心

﹡財政部表示１萬億特別國債所籌資金已提前下達地方：新增財政資金

１﹒４５萬億已細化到具體項目

﹡工信部信息技術發展司在上海和蘇州調研工業軟件；首７月電信業務收入增

３％，雲計算增勢突出

﹡李強稱把長三角示範區建設作為推進一體化發展先手棋

﹡上海信託擬悉數轉讓上投摩根股權，摩通將全資持有

﹡中國７月鋼鐵半成品進口達至少２０１６以來最高

﹡中國海關表示７月澳州進口煤炭增１３％，未從美國進口；中國７月黃金進

口量環比下降１８％

﹡機構表示第二季東南亞手遊市場總收入突破６億美元

﹡加拿大法院駁回孟晚舟索取文件要求

﹡美晶片設計商新思科技：因法律原因中止與華為合作

﹡內媒指中美會談氣氛融洽，農業、金融領域交流較順暢

﹡人行２０００億逆回購利率持平，全口徑計收水１千億

﹡王毅冀加國以獨立自主國家姿態，消除當前關係障礙

﹡美國防部長稱中共藉軍隊挑戰國際秩序，華學者斥惡毒

﹡解放軍近日於多海域實彈射擊，近月來第二度軍演

﹡深圳市委書記表示推動建設中國特色社會主義先行示範區

﹡發改委、國家能源局確定第五批增量配電業務改革試點

﹡傳華為在美國禁令生效前，聯絡供應商提前交貨

﹡習近平向中國人民警察隊伍授旗，強調維護國家安全等

﹡上交所表示農發行１００億元人民幣金融債成功發行



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，台積電明年出３ｎｍ產品收漲２％



《其他消息》﹡消息指警方最少拘捕１６人，其中１３人涉７２１事件；警方表示元朗

７２１事件非「無差別襲擊」

﹡林鄭料落馬洲河套區租戶２０２５年初進駐

﹡本港７月出口跌幅擴大至３％，連跌５個月

﹡高力表示內地企業及資金將帶動本港租賃及投資市場需求

﹡深股通額度全日流走４．２億元；滬股通額度全日用１１．３億元，陸股通

淨流出近１２億

﹡仲量聯行報告表示５５％內房擬未來兩年增加地產科技投資

﹡蓮塘╱香園圍口岸啟用，林鄭指促進跨境物流更有效運作；蓮塘口岸採人臉

識別及大數據技術，旅客無感通關；蓮塘香園圍口岸今早舉行開通儀式，下

午４時啟用

﹡恆指公司委任巫婉雯為行政總裁，接替關永盛



《新冠肺炎》﹡本港新增２４宗確診個案，全屬本地感染

﹡廣東省今復辦澳門自由行簽註，澳門旅遊局：未聞限額

﹡比利時和荷蘭出現二次感染病例，潛在疫苗有效性存憂

﹡阿斯利康測試尾酒抗體藥物，劍橋疫苗秋季開始試驗

﹡瑞典衛生部表示華大基因檢測劑不準，３７００人假陽性

﹡政府表示逾５０００名醫療人員已報名參與普及社區檢測計劃

﹡許樹昌稱食肆每枱人數應設限，分開處理執？上菜不難

﹡普及檢測網上系統本周六起接受預約

﹡傳教育局明晤中小學校長，部分年級有望下月中旬復課

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