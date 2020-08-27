【小米績後】大和上調小米目標價至２４元，料下半年出貨量將增長

《經濟通通訊社２７日專訊》大和總研發表研究報告指，小米集團（０１８１０）次季業績

穩健，預計小米智能手機出貨量將在２０２１年強勁增長，因為今年在獲得全球市場份額方面的

投資將開始獲得回報。該行將其目標價由１５元上調６０％至２４元，維持「買入」評級。

大和指，小米的智能手機出貨量於次季按年下降１２％至２８００萬部，主要由於新冠肺炎

導致海外市場銷售中斷，認為這是市場預期的，另外高端智能手機產品組合的增加導致平均售價

按年增長１２％；互聯網業務收入按年增長２９％，優於該行預期。

大和指，隨著疫情的影響逐漸消失，並且中國的５Ｇ手機更換周期處於早期階段，預計小米

將出貨到更多國家，在歐洲市場繼續強勁增長勢頭，又在拉丁美洲、中東和非洲的獲得早期成功

，可推動長期增長。該行又認為，小米在７月推出了另一款低價機型Ｒｅｄｍｉ ９Ａ將推動下

半年出貨量的增長。

印度業務方面，大和指，截至７月，其印度智能手機的激活率已達到疫情前水平的７２％，

相信當印度的產量逐漸恢復正常時，預計２０２１年印度的出貨量增長可能會加速。該行將

２０２１－２２年收入預測上調４－６％。（ｃｗ）



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