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即市新聞

27/08/2020 13:33

【小米績後】大和上調小米目標價至２４元，料下半年出貨量將增長

　　《經濟通通訊社２７日專訊》大和總研發表研究報告指，小米集團（０１８１０）次季業績
穩健，預計小米智能手機出貨量將在２０２１年強勁增長，因為今年在獲得全球市場份額方面的
投資將開始獲得回報。該行將其目標價由１５元上調６０％至２４元，維持「買入」評級。
　　大和指，小米的智能手機出貨量於次季按年下降１２％至２８００萬部，主要由於新冠肺炎
導致海外市場銷售中斷，認為這是市場預期的，另外高端智能手機產品組合的增加導致平均售價
按年增長１２％；互聯網業務收入按年增長２９％，優於該行預期。
　　大和指，隨著疫情的影響逐漸消失，並且中國的５Ｇ手機更換周期處於早期階段，預計小米
將出貨到更多國家，在歐洲市場繼續強勁增長勢頭，又在拉丁美洲、中東和非洲的獲得早期成功
，可推動長期增長。該行又認為，小米在７月推出了另一款低價機型Ｒｅｄｍｉ　９Ａ將推動下
半年出貨量的增長。
　　印度業務方面，大和指，截至７月，其印度智能手機的激活率已達到疫情前水平的７２％，
相信當印度的產量逐漸恢復正常時，預計２０２１年印度的出貨量增長可能會加速。該行將
２０２１－２２年收入預測上調４－６％。（ｃｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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