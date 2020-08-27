【小米績後】交銀國際調高小米今明年盈測，上調目標價至２３元

《經濟通通訊社２７日專訊》交銀國際發表報告表示，小米集團（０１８１０）第二季度業

績強勁，受互聯網服務增長和智能手機市場份額增長及均價提高的推動，抵銷了疲軟的市場需求

。由於公司繼續投資以擴大其市場佔有率，運營支出比率亦有所上升，基於３０倍２０２１年市

盈率，該行將小米目標價由１９元，上調至２３元，並重申「買入」評級。

報告指，小米受惠於有利的競爭環境、積極的銷售渠道建設、研發支出增加及強大的產品競

爭力，以及從２０２１年中國和海外市場繼續採用５Ｇ的驅動，預計今年下半年小米的價值份額

開始強勁上升，預計２０２０╱２１年小米智能手機收入分別增長１６％及２８％，到２０２１

年出貨及均價增長達１６％及１１％。

交銀國際表示，基於第二季度淨利潤好於預期，加上智能手機份額增長前景更好，將小米

２０２０及２１年每股盈利預測分別上調５％及１２％。（ｂｉ）



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