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27/08/2020 14:02

【小米績後】交銀國際調高小米今明年盈測，上調目標價至２３元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》交銀國際發表報告表示，小米集團（０１８１０）第二季度業
績強勁，受互聯網服務增長和智能手機市場份額增長及均價提高的推動，抵銷了疲軟的市場需求
。由於公司繼續投資以擴大其市場佔有率，運營支出比率亦有所上升，基於３０倍２０２１年市
盈率，該行將小米目標價由１９元，上調至２３元，並重申「買入」評級。
　　報告指，小米受惠於有利的競爭環境、積極的銷售渠道建設、研發支出增加及強大的產品競
爭力，以及從２０２１年中國和海外市場繼續採用５Ｇ的驅動，預計今年下半年小米的價值份額
開始強勁上升，預計２０２０╱２１年小米智能手機收入分別增長１６％及２８％，到２０２１
年出貨及均價增長達１６％及１１％。
　　交銀國際表示，基於第二季度淨利潤好於預期，加上智能手機份額增長前景更好，將小米
２０２０及２１年每股盈利預測分別上調５％及１２％。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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