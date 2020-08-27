【小米績後】高盛：小米市佔率將續上升，上調目標價至２２﹒５元

《經濟通通訊社２７日專訊》高盛發表研究報告指，小米集團（０１８１０）第二季度總收

入５３５億元（人民幣．下同），按年增長３％；非通用會計準則純利按年跌７％至３４億元，

均優於預期。該行將其目標價由１４﹒３元上調５７﹒３４％至２２﹒５元，評級維持「買入」

評級。

高盛指，將小米２０２０－２２年預測收入預測分別上調０％、８％及６％，主要由於全球

智能手機出貨量將分別提高至１﹒３４億、１﹒６８億及１﹒８２億部，因此提高收入預測，又

預測小米在２０２１年市佔率將可提升至１４﹒５％，同時平均售價上升９％。

高盛又將２０２０－２２年非通用會計準則純利修訂為跌１％、升６％及升８％，預計隨著

公司繼續擴大國際業務，收入的增長將被更高的銷售、營銷以及研發支出所抵消。該行又預計，

小米２０２０－２２年的毛利率分別上升至１４﹒５％、１５％及１５﹒４％。（ｃｗ）



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