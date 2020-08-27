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即市新聞

27/08/2020 15:46

【小米績後】高盛：小米市佔率將續上升，上調目標價至２２﹒５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》高盛發表研究報告指，小米集團（０１８１０）第二季度總收
入５３５億元（人民幣．下同），按年增長３％；非通用會計準則純利按年跌７％至３４億元，
均優於預期。該行將其目標價由１４﹒３元上調５７﹒３４％至２２﹒５元，評級維持「買入」
評級。
　　高盛指，將小米２０２０－２２年預測收入預測分別上調０％、８％及６％，主要由於全球
智能手機出貨量將分別提高至１﹒３４億、１﹒６８億及１﹒８２億部，因此提高收入預測，又
預測小米在２０２１年市佔率將可提升至１４﹒５％，同時平均售價上升９％。
　　高盛又將２０２０－２２年非通用會計準則純利修訂為跌１％、升６％及升８％，預計隨著
公司繼續擴大國際業務，收入的增長將被更高的銷售、營銷以及研發支出所抵消。該行又預計，
小米２０２０－２２年的毛利率分別上升至１４﹒５％、１５％及１５﹒４％。（ｃｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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