《華爾街內望》標指納指連續四日創收市新高，長債息率上升

《經濟通通訊社２７日專訊》美國股市周三（２６日）大漲，推動標普５００指數連續第四

個交易日創新紀錄收市高位。納斯達克指數亦創紀錄收盤高位，是今年迄今的第３９次，納指

２０１９年全年共３１次刷新收盤紀錄。道瓊斯工業指數略漲，較疫情前觸及的紀錄高位低

４﹒１％，年內迄今漲幅為０﹒７％。

道瓊斯工業指數收市升８３點或０﹒３％，收報２８３３１點；標普５００指數漲３５點或

１％，收報３４７８﹒７３點；納斯達克指數上揚１９８﹒５９點或１﹒７％，；收報

１１６６５點。



＊Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ和網飛勁升＊



即將成為道指成分股的Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ﹒ｃｏｍ飆升２６﹒０％，該公司公布優於預

期的季度業績，並上調了年度營收預期。

網飛（Ｎｅｔｆｌｉｘ）漲１１﹒６％，錄得逾三年來最佳單日表現。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ上揚８﹒２％，給標普５００指數帶來支撐。

能源股跌２﹒２％，因颶風勞拉逼近德克薩斯－路易斯安那海岸線，對美國能源資產構成自

２００５年卡崔娜颶風以來的最大威脅。



＊美長債息攀升，因市場料儲局官員言論將推高脹預期＊



美國較長期公債孳息率周三上升，因市場預期美國聯儲局主席鮑威爾和其他官員在杰克遜霍

爾的央行年會上的發言，將推高通脹預期。

兩年╱１０年期公債收益率差報５３個基點，較周二（２５日）收盤變動不大，但遠高於７

月２４日觸及的３３個基點的近期低位。（ｈｏ）

