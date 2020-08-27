  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2020 07:51

《華爾街內望》標指納指連續四日創收市新高，長債息率上升

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國股市周三（２６日）大漲，推動標普５００指數連續第四
個交易日創新紀錄收市高位。納斯達克指數亦創紀錄收盤高位，是今年迄今的第３９次，納指
２０１９年全年共３１次刷新收盤紀錄。道瓊斯工業指數略漲，較疫情前觸及的紀錄高位低
４﹒１％，年內迄今漲幅為０﹒７％。
　　道瓊斯工業指數收市升８３點或０﹒３％，收報２８３３１點；標普５００指數漲３５點或
１％，收報３４７８﹒７３點；納斯達克指數上揚１９８﹒５９點或１﹒７％，；收報
１１６６５點。

＊Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ和網飛勁升＊

　　即將成為道指成分股的Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ﹒ｃｏｍ飆升２６﹒０％，該公司公布優於預
期的季度業績，並上調了年度營收預期。
　　網飛（Ｎｅｔｆｌｉｘ）漲１１﹒６％，錄得逾三年來最佳單日表現。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ上揚８﹒２％，給標普５００指數帶來支撐。
　　能源股跌２﹒２％，因颶風勞拉逼近德克薩斯－路易斯安那海岸線，對美國能源資產構成自
２００５年卡崔娜颶風以來的最大威脅。

＊美長債息攀升，因市場料儲局官員言論將推高脹預期＊

　　美國較長期公債孳息率周三上升，因市場預期美國聯儲局主席鮑威爾和其他官員在杰克遜霍
爾的央行年會上的發言，將推高通脹預期。
　　兩年╱１０年期公債收益率差報５３個基點，較周二（２５日）收盤變動不大，但遠高於７
月２４日觸及的３３個基點的近期低位。（ｈｏ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市　科技股領A場挫　人幣即期破6.9關
財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金