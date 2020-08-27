《國金與投資－曾廣標》特朗普十大政策可行嗎？

《國金與投資》美國民主黨和共和黨先後舉行黨大會正式提名拜登和特朗普為總統候選人，

由於世紀疫症的影響，兩黨的黨大會或以視像進行，或預先錄播發言，沒有甚麼大看頭。



＊較為老實的施政方針＊



共和黨不少議員都是靠特朗普的支持而當選或連任，因此有更多的歌功頌德，一向反對特朗

普的主流媒體認為是肉麻當有趣。共和黨甚至懶得發表新政網，謂沿用四年前的一份便成。不過

，特朗普的競選總部倒也發表了一份較簡單的第二任期施政方針，羅列特朗普未來的十大政策。



也不能說十大政策沒看頭，其實好過長篇大論的政綱，十大政策簡單易明。可以看到特朗普

的取向，同時特朗普較傳統政客為老實，競選承諾比較認真，問題在於能否落實及是否會為美國

帶來真正好處。



＊創就業拓小企 知易行難＊



十大政策以創就業先行，揚言在１０個月內創造１０００萬個就業機會，及創造１００萬個

小型企業。這是要討好中下層白人，使他們在疫情中仍感到有希望，但今年喪失的職位已超過

２０００萬，創造１０００萬也不算太樂觀，至於創造大量小型企業，還要看疫情是否能及早受

控，不是減稅或補貼便可實現。



第二大政策是要在今年底之前研發出疫苗及明年生活恢復正常。這倒是全球所想，問題是在

若沒有安全和效用保證之前便急就章推出疫苗，必定弄巧反拙！抗疫不科學早已令特朗普備受批

評。



＊與中國割席討債 火力不足＊



第三又是創就業，但集中於「黑」中國，謂要從中國取回一百萬個製造業職位；對撤返的美

國企業實行減稅；美國聯邦政府合約不得外包給中國公司；要中國完全負起把病毒擴散到全球的

責任。



這一條比較長，有些美國企業為免貿易戰遷出中國不足為奇，但大多只會遷去東南亞，遷返

美國有兩大問題，一是工資高好多倍，二是勞工密集的工作在美國的吸引力並不大。所謂要追究

中國擴散病毒的指控，只是特朗普推卸抗疫失敗責任的借口，除了澳洲莫理斯之外，似乎也沒甚

麼盟友響應。同時，有甚麼渠道可追呢？所謂中國「研製病毒的證據」，一直拿不出來。不妨去

聯合國大會投票，肯定只有幾票支持，十多票棄權，１５０票以上反對。親美分子誤以為美國有

好大影響力，超級大國哃嚇人有力，但在聯合國大會，卻一向是少數派。



＊教學生「美國優越」 希特拉二世＊



第四是降低藥物價格，讓病人和醫生重新掌控醫療保健。醫保私有化，等於使更多窮人看不

起病，無法得到國會大多數支持。



第五是向學生們教導「美國優越論」，是獨特國家與別不同。這一點頗接近希特拉，若新納

粹在美國流行，也可能有助拉票，但恐怕會嚇怕一般選民。



第六是改變國會生態，參眾兩會議員要有限期。這是比較有道理的，但不可能為大多數議員

支持，試試先規定共和黨議員只得連選連任多一屆，怕且擦鞋仔都跑光。



＊全面押注於保守白人選民＊



第七是捍衛警權，加強對攻擊執法人員的刑責，招聘更多執法人員。這一條擺明要討好保守

選民，特別是針對白人和富人。不過，警察要有高質素，總好過餐餐動用國民警衛軍去對付示威

者。



第八是打壓非法移民，不讓他們取得國民應有的一切優惠。這主要也是討好保守白人。



＊５Ｇ失先機 終戰卻增軍費＊



第九是要創新，包括建立太空軍，在月球設永久基地，率先載人登陸火星，在建設５Ｇ網絡

取得全球領先地位。探空絕不急切，５Ｇ方面美國確實要急起直追，過去四年特朗普只懂打壓華

為而不是大力支持美國科企發展５Ｇ。



第十是繼續美國優先的外交政策，結束戰爭讓美軍返家園，盟友要負擔應有軍費，擴大美軍

戰鬥力，及建設網絡安全防衛系統和飛彈防禦系統。



單邊主義外交使美國只剩下少數盟友，同時，一方面說終止戰爭，另一方面卻要增加軍費，

自相矛盾。



＊還要看「瞌睡祖」的表現＊



總的來說，十大政策基本上是沿用特朗普現時所推銷的東西，新意不大，在大選應有助保住

基本盤，但要吸引中間派選民，在現時的經濟環境會比較困難。特朗普倒不如又祈求病毒突然消

失，證明他是上天特選的吧！但特朗普也不一定輸，還要看拜登在直播辯論時的表現，勿如特朗

普譏笑他是「瞌睡祖」（ｓｌｅｅｐｙ Ｊｏｅ），烏吓烏吓！《資深評論員 曾廣標》



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