《行內行外－梁崇讓》金融業的職位與收入極不相稱！

《行內行外》今年金價持續上升，更曾一度升穿每盎司２０００美元高位，有分析家指因近

日美匯指數下跌，導致金價急速上升，反映投資者對美元失去信心。由於多國疫情控制欠穩妥，

各國政府只能用量化寬鬆政策去維持和刺激本國經濟，加上中美關係日趨緊張，市民憂慮銀紙貶

值通脹風險增加，避險情緒升溫，促使民眾買金保值，雖然金價急升後出現回調，但仍有大部分

金融評論員繼續看好未來金價的走勢，有機會重上２０００美元水平。



有報道指美國「股神」巴菲特在金價創新高時仍買入金礦股，並減少其在金融股上的投資，

可見在股票市場的舊經濟股已成為投資者的雞肋。而新經濟股現在既是風高浪急，危和機同時並

存，反觀黃金仍受市場關注，那麼黃金會否成為投資者的新寵兒？暫未可預料！與此同時，有評

論員認為疫情一旦結束，全球經濟將大幅反彈，量化寬鬆政策必將撤銷，金價自然很快回落，是

耶非耶呢？



＊美元走勢影響中港＊



１９４４年布列敦森林會議訂明了美元和黃金掛勾，一盎司黃金等同３５美元，此刻美元確

立了其世界貨幣地位。在第二次世界大戰後，大量黃金流入美國，其後美國經濟發展迅速，美元

增長的速度遠比出產黃金快，相對而言，美元開始貶值了，促使市場大量以美元兌換黃金，形成

美元危機，因此１９７１年美國總統尼克遜宣布美元和黃金脫勾，但美國已奪取的世界貨幣地位

沒變。由於美國已成為全球最大的經濟體系，因此美元至今仍是全球最可靠的國際儲備和交易結

算貨幣。只是美國政府不斷地大印銀紙，令國家債務持續膨脹上升，美國政府財政本身並沒有盈

餘，故只好繼續舉債，無限量（ＱＥｎ）印銀紙的結果，令美元的泡沫愈吹愈大，如美元貶值，

持有美元資產的投資者變相被騎劫。中國是美國債券的大買家，而港幣又與美元掛勾，因此美元

的走勢直接影響中港兩地的資產和經濟。



＊各國減少美元倚賴＊



據美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）資料顯示，對沖基金持有押注美元兌８隻貨幣下跌

的淨短倉合約已近８０００張，這意味看淡美元的走勢，這是對沖基金自２０１８年５月以來首

次看淡美元。其實美元的走勢早已影響全球經濟，美國常利用貨幣的升值和貶值來打擊他國的經

濟以及政治環境。９０年代的日本、２００８年的亞洲金融風暴和其後的歐洲貨幣危機等。在此

期間，人民幣和港元同樣受到多次挑戰，只是中港兩地政府採取了應對的措施，而安然度過危機

而已。不過今次美國總統特朗普發起全球貿易戰，到處制裁別國，加上疫情爆發後，美國未能及

時控制疫情，全球貿易受到嚴重挑戰，令各國政府都不得不減少依賴美元作為結算貨幣的想法和

行動。



據外媒報道，俄羅斯的官方數據顯示，今年第一季中國和俄羅斯之間的貿易往來，以美元結

算的比例首次跌破５０％，降至４６％，遠遠低於一五年時的９０％。相反以歐元結算的比例則

上升至３０％、而以盧布或人民幣結算的比例合共２４％，兩個數字均創下最高紀錄，而俄國的

外匯儲備，人民幣的比率已上升至１５％。此外，美國的無理制裁，令各國擔心任何牽涉到美元

的電子交易，都要通過美國的銀行操作，即美國政府就可以隨時凍結這些交易，因此歐洲國家已

建立非美元的ＩＮＳＴＥＸ交易機制，目的是繞過美元結算系統與伊朗進行交易。同時也表明在

今後的交易中將會減少對美元的依賴，不過以美國現時的經濟規模，以及其在金融領域的地位和

霸權，美元地位並不輕易被取代的。



＊中國研數碼人民幣＊



至於中國，目前正開發數碼人民幣，並已在多個城市進行測試，據聞部分官員更開始以數碼

錢包來收取公務津貼，數碼人民幣的興起，與５Ｇ發展相輔相成，這定能加速人民幣國際化的進

程，增加人民幣在國際上的流轉，亦能增強外資持有人民幣資產的信心。數碼貨幣是電子貨幣形

式的替代貨幣，它不同於虛擬世界中的虛擬貨幣，它的價值被肯定，使它能被用於真實的商品和

服務交易，中國人民銀行的官員更表示，數字貨幣將採用雙層運營體系，人民銀行將首先對接商

業銀行，而商業銀行再具體負責對接普通民眾，只要雙方手機上都有ＤＣＥＰ的數字錢包，在不

需要網絡下碰接一下，都能把一個人數字錢包裡的數字貨幣轉給對方，如所言屬實，這是中國在

科技電子支付上又一突破。再加上已在試測和運用中的人臉識別支付系統，中國在這方面確比香

港遠遠超前，香港在金融科技領域上仍不急起直追，只怕繼續比下去，香港將成為一個徒有虛名

的國際金融中心，與稱號名不符實了。



＊證券業受嚴格規管＊



後記：香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）發表最新的《季度報告》概述２０２０年

４月至６月期間的重要發展，說明因新型冠狀病毒爆發，證監會以彈性手法處理了某些監管規定

的遵守情況，也和聯交所發表聯合聲明，向上市公司提供指引，就在減少社交接觸規定下召開股

東大會的安排，其中也提及對某些被調查人士採取了紀律處分或罰款。



據了解某些案件更展開刑事法律程序及檢控，並感謝香港警務處及香港消防處在執行搜查令

期間提供的協助。由此可見證券及期貨業是一個受嚴格規管的行業，行內行外都要遵守法規，據

證監會公布的數字，現時持牌機構及人士和註冊機構的總數約為４６８２４，其中持牌機構的數

目約為３１０９家，而眾多持牌中介，本土業界想在佣金無底價和不公平競爭下的市場中獲取收

入絕非易事，要生存更難，還要面對這麼多嚴謹的規條。筆者只能慨嘆一句：「職位與收入實不

相稱呀！」

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ



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