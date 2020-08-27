《缸邊隨筆－石鏡泉》深圳特區４０年

《缸邊隨筆》昨日（２６日）深圳特區４０年舉行慶祝會，４０年來，中國、深圳發展如何

？



４０年來深圳跑贏了香港。



４０年前，大陸同胞游水來港，為的是求溫飽。４０年後，大陸同胞也來港，為的是買包包

。再４０年後，中╱港兩地人會怎樣了？筆者估計是，香港人要上大陸搵食。



這不是長人志氣，而是港人威風不再。４０年前深圳的發展方針之一是「向港學習」，今時

深圳的發展方針之一是「服務香港」。能服務香港，當然是要有本事才可。



＊深圳成全球首個城市５Ｇ全覆蓋＊



此文成於昨午２時，不知深圳的慶典上，又會定出甚麼的發展方針？估計是會與５Ｇ大數據

、電子貨幣有關啩，因為深圳已經有５Ｇ全覆蓋了。這是世界上第一個城市有５Ｇ全覆蓋，之後

的５Ｇ生活會如何？值得留意。



以下，會以昨日的網上新聞標題來談談這４０年來深圳及中國的投資市場重要發展。



（１）深圳買房難



要「喝茶費」才有房可買，當然是有貓膩，但亦足以反映深圳買房真不易。何故？搵食機會

多，四方人集，房供應不足，買房便難。



（２）Ａ股擴容



００３代碼的啟用，也顯示Ａ股持續擴容的趨勢。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至８月２５日，滬

深兩市共有上市公司３９８５家，總市值８２﹒１５萬億元（人民幣．下同）。



與此同時，近期國內資本市場的ＩＰＯ節奏顯著提速，從科創板註冊制到新三板精選層現金

申購，再到創業板註冊制的加速啟動。８月２４日，創業板註冊制首批１８家公司正式登陸資本

市場，目前創業板註冊制已受理公司共３６７家。



據投中數據，今年上半年，共計有１８８家中國企業在Ａ股、港股以及美股成功ＩＰＯ，募

資總額２３５５億元，儘管受疫情等因素影響環比下滑，但較去年同期分別增長了３１﹒４７％

、８５﹒４３％。



（３）開啟創業板



國際經驗顯示，一國的股權資本市場愈發達，愈能促進高新技術產業的創新發展。據彭博

２０２０年６月末數據，美國納斯達克總市值在１０００億美元以上的企業有２２家。２００９

年設立的中國創業板擁有超８００家上市公司、超９萬億元市值。創業板註冊制首批首發公司的

股票市盈率在１９﹒１倍至５９﹒７倍之間，平均值３９﹒３倍，１８家企業的發行定價打破了

之前２３倍市盈率的常態，市場化定價機制作用開始顯現。



（４）瑞士基金也買Ａ股



周前瑞士一些私募基金也買入Ａ股，瑞士私募基金一直是穩健行先，他們也來買Ａ股，反映

他們也認為Ａ股是有投資價值，所謂投資價值，便是物有所值。



國內有評論家郭施亮，他提出了個問題，Ａ股相當於５個蘋果市值，是蘋果高估還是低估了

。



根據數據顯示，截至８月２４日，滬市總市值約為４３﹒１９萬億，流通市值約為

３５﹒３９萬億。深市總市值約為３２﹒４萬億，流通市值約為２５﹒３１萬億。言下之意，目

前滬深兩市的總市值規模約為７５﹒６萬億，流通市值規模約為６０﹒７萬億。假如按照蘋果公

司約２﹒２萬億美元規模計算，那麼按照總市值規模來看，Ａ股市場約為５個蘋果市值。不過，

如果按照流通市值來看，Ａ股市場可能只是相當於４個蘋果的市值了。



（５）內地投資者也積極買Ａ股



今年以來，不少百億基金一出爐，便迅售罄，國內投資者多買基金是好的，可使日後的市場

較有秩序。



（６）Ａ股黑莊黑股不斷，對Ａ股健康發展有礙。



（７）Ａ股要發展好，要靠好股。



按照２０００億美元的估值計算，結合世界交易所聯合會數據，螞蟻集團上市後，上交所上

市公司總市值將達到５﹒４６萬億美元，港交所將達到５﹒０９萬億美元，接近東京５﹒６６萬

億美元的市值。不過，這與紐交所２１萬億美元市值、納斯達克１５萬億美元市值相比，仍有不

小差距。



然而，螞蟻上市或將產生示範效應，可能帶動未來更多高增長的科技、新經濟公司跟隨上市

，並為兩個市場創造更多流動性，進而形成一個正向反饋。



實際上，香港和上海已經展現出對新上市公司的吸引力。根據Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的數據，

今年前７個月，新上市企業在香港主板市場融資１７０億美元，香港成為全球第二大ＩＰＯ市場

；被稱為「明星市場」（Ｓｔａｒ Ｍａｒｋｅｔ）的科創板以１５２﹒６億美元排名第三；納

斯達克以２３３﹒２億美元的融資位居榜首。



４０年下來，香港的發展，自己有眼看，深圳和內地的發展，大家未必看得多，不打緊，先

從國際資金都在買Ａ股，特朗普趕了阿里巴巴（０９９８８）回中港，香港的投資者是否也應學

瑞士私募基金多點留意Ａ股了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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