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即市新聞

27/08/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》深圳特區４０年

　　《缸邊隨筆》昨日（２６日）深圳特區４０年舉行慶祝會，４０年來，中國、深圳發展如何

　
　　４０年來深圳跑贏了香港。
　
　　４０年前，大陸同胞游水來港，為的是求溫飽。４０年後，大陸同胞也來港，為的是買包包
。再４０年後，中╱港兩地人會怎樣了？筆者估計是，香港人要上大陸搵食。
　
　　這不是長人志氣，而是港人威風不再。４０年前深圳的發展方針之一是「向港學習」，今時
深圳的發展方針之一是「服務香港」。能服務香港，當然是要有本事才可。
　
＊深圳成全球首個城市５Ｇ全覆蓋＊
　
　　此文成於昨午２時，不知深圳的慶典上，又會定出甚麼的發展方針？估計是會與５Ｇ大數據
、電子貨幣有關啩，因為深圳已經有５Ｇ全覆蓋了。這是世界上第一個城市有５Ｇ全覆蓋，之後
的５Ｇ生活會如何？值得留意。
　
　　以下，會以昨日的網上新聞標題來談談這４０年來深圳及中國的投資市場重要發展。
　
　　（１）深圳買房難
　
　　要「喝茶費」才有房可買，當然是有貓膩，但亦足以反映深圳買房真不易。何故？搵食機會
多，四方人集，房供應不足，買房便難。
　
　　（２）Ａ股擴容
　
　　００３代碼的啟用，也顯示Ａ股持續擴容的趨勢。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至８月２５日，滬
深兩市共有上市公司３９８５家，總市值８２﹒１５萬億元（人民幣．下同）。
　
　　與此同時，近期國內資本市場的ＩＰＯ節奏顯著提速，從科創板註冊制到新三板精選層現金
申購，再到創業板註冊制的加速啟動。８月２４日，創業板註冊制首批１８家公司正式登陸資本
市場，目前創業板註冊制已受理公司共３６７家。
　
　　據投中數據，今年上半年，共計有１８８家中國企業在Ａ股、港股以及美股成功ＩＰＯ，募
資總額２３５５億元，儘管受疫情等因素影響環比下滑，但較去年同期分別增長了３１﹒４７％
、８５﹒４３％。
　
　　（３）開啟創業板
　
　　國際經驗顯示，一國的股權資本市場愈發達，愈能促進高新技術產業的創新發展。據彭博
２０２０年６月末數據，美國納斯達克總市值在１０００億美元以上的企業有２２家。２００９
年設立的中國創業板擁有超８００家上市公司、超９萬億元市值。創業板註冊制首批首發公司的
股票市盈率在１９﹒１倍至５９﹒７倍之間，平均值３９﹒３倍，１８家企業的發行定價打破了
之前２３倍市盈率的常態，市場化定價機制作用開始顯現。
　
　　（４）瑞士基金也買Ａ股
　
　　周前瑞士一些私募基金也買入Ａ股，瑞士私募基金一直是穩健行先，他們也來買Ａ股，反映
他們也認為Ａ股是有投資價值，所謂投資價值，便是物有所值。
　
　　國內有評論家郭施亮，他提出了個問題，Ａ股相當於５個蘋果市值，是蘋果高估還是低估了

　
　　根據數據顯示，截至８月２４日，滬市總市值約為４３﹒１９萬億，流通市值約為
３５﹒３９萬億。深市總市值約為３２﹒４萬億，流通市值約為２５﹒３１萬億。言下之意，目
前滬深兩市的總市值規模約為７５﹒６萬億，流通市值規模約為６０﹒７萬億。假如按照蘋果公
司約２﹒２萬億美元規模計算，那麼按照總市值規模來看，Ａ股市場約為５個蘋果市值。不過，
如果按照流通市值來看，Ａ股市場可能只是相當於４個蘋果的市值了。
　
　　（５）內地投資者也積極買Ａ股
　
　　今年以來，不少百億基金一出爐，便迅售罄，國內投資者多買基金是好的，可使日後的市場
較有秩序。
　
　　（６）Ａ股黑莊黑股不斷，對Ａ股健康發展有礙。
　
　　（７）Ａ股要發展好，要靠好股。
　
　　按照２０００億美元的估值計算，結合世界交易所聯合會數據，螞蟻集團上市後，上交所上
市公司總市值將達到５﹒４６萬億美元，港交所將達到５﹒０９萬億美元，接近東京５﹒６６萬
億美元的市值。不過，這與紐交所２１萬億美元市值、納斯達克１５萬億美元市值相比，仍有不
小差距。
　
　　然而，螞蟻上市或將產生示範效應，可能帶動未來更多高增長的科技、新經濟公司跟隨上市
，並為兩個市場創造更多流動性，進而形成一個正向反饋。
　
　　實際上，香港和上海已經展現出對新上市公司的吸引力。根據Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的數據，
今年前７個月，新上市企業在香港主板市場融資１７０億美元，香港成為全球第二大ＩＰＯ市場
；被稱為「明星市場」（Ｓｔａｒ　Ｍａｒｋｅｔ）的科創板以１５２﹒６億美元排名第三；納
斯達克以２３３﹒２億美元的融資位居榜首。
　
　　４０年下來，香港的發展，自己有眼看，深圳和內地的發展，大家未必看得多，不打緊，先
從國際資金都在買Ａ股，特朗普趕了阿里巴巴（０９９８８）回中港，香港的投資者是否也應學
瑞士私募基金多點留意Ａ股了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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