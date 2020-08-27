【國安立法】蓬佩奧：據報匯控（５）凍結黎智英戶口，令華府失望

《經濟通通訊社２７日專訊》美國國務卿蓬佩奧在社交網站Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指美國對

於中國共產黨欺負他們的英國朋友及企業領袖而感到沮喪，他更批評，匯控（００００５）一方

面維持那些因?奪港人自由而被制裁的人的帳戶，另一方面卻關閉那些尋求自由的港人戶口。

蓬佩奧引述報道指，壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英無法使用匯豐銀行戶口。

據報，匯控拒絕評論，英國外交部發言人表示，與香港廣泛行業保持密切聯絡，以了解國安

法的影響及相關發展。（ｎｓ）（ｚｚ）

