《神州民企》龍工中期溢利增逾６％至９﹒４４億人民幣，不派息

《經濟通通訊社２７日專訊》中國龍工（０３３３９）公布，截至２０２０年６月３０日止

六個月母公司擁有人應佔期內溢利９﹒４４億元（人民幣．下同），較上年同期增加６﹒１９％

，每股基本盈利０﹒２２元，不派中期息。

期內，收益６５﹒１４億元，按年下滑３﹒６４％；毛利１４﹒９１億元，按年下跌５﹒１

２％。（ｆｚ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

