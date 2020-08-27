《專家之言－何志銘》港股仍以２５５００為中軸，上下數百點運行

《專家之言》鑑於近日中、美兩國暫似緩和跡象，且加上中國人民銀行周二再出手進行３０

００億元人民幣逆回購操作，人行短期「泵水」原因之一，包括八月份為內地政府債券發行高峰

期，需要流動資金加大支持，睇來短期水浸情況將持續。恆指近日升跌飄忽，散戶舉旗不定，明

明勢頭好可推多一段，轉眼又腳軟打回原形甚至倒跌，究其原因都是２５５００點這心魔。另外

，本周焦點當然是廿七至廿八日舉行的全球央行年會，今年的主題是「貨幣政策的挑戰」。市場

將關注央行如何應對當前及以後（放水）的挑戰，重點的是將如何退出，的確大考驗。至於內地

數據方面，今早中國將公布７月工業利潤。回至港股方面，暫時仍然以２５５００點為中軸，上

下數百點運行，方向未有，下方支持位仍然２５０００點不變，提一提大家今周為期指結算周，

變化不大。《獨立評股人 何志銘》





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