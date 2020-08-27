  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2020 09:12

《專家之言－何志銘》港股仍以２５５００為中軸，上下數百點運行

　　《專家之言》鑑於近日中、美兩國暫似緩和跡象，且加上中國人民銀行周二再出手進行３０
００億元人民幣逆回購操作，人行短期「泵水」原因之一，包括八月份為內地政府債券發行高峰
期，需要流動資金加大支持，睇來短期水浸情況將持續。恆指近日升跌飄忽，散戶舉旗不定，明
明勢頭好可推多一段，轉眼又腳軟打回原形甚至倒跌，究其原因都是２５５００點這心魔。另外
，本周焦點當然是廿七至廿八日舉行的全球央行年會，今年的主題是「貨幣政策的挑戰」。市場
將關注央行如何應對當前及以後（放水）的挑戰，重點的是將如何退出，的確大考驗。至於內地
數據方面，今早中國將公布７月工業利潤。回至港股方面，暫時仍然以２５５００點為中軸，上
下數百點運行，方向未有，下方支持位仍然２５０００點不變，提一提大家今周為期指結算周，
變化不大。《獨立評股人　何志銘》


【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市　科技股領A場挫　人幣即期破6.9關
財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金