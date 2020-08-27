港股挫逾三百點後穩半日收１５９點報２５３３１，科指升２９０點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數走高，惟受中美在南中國海問題上緊張關係

進一步升級，港股今早低開２２點報２５４６９點後，急挫跌穿１０天線，更曾跌逾３００點至

２５１８６點。隨後恆指喘穩，於２５２００點至２５３００點水平徘徊。最終恆指半日收報２

５３３１點，跌１５９點或跌０﹒６３％，主板成交８６８﹒２２億元。國企指數報１０２２０

點，跌７９點或跌０﹒７７％。恆生科技指數報７５６５點，升２９０點或升３﹒９９％。

Ａ場方面則上揚，上證綜合指數報３３３９點，升９點或升０﹒２９％，成交１９２９﹒１

６億元人民幣。深證成份指數報１３５１２點，升８４點或升０﹒６３％，成交３１３４﹒３４

億元人民幣。

重磅藍籌股方面個別發展，中移動（００９４１）領跌２﹒０４％，報５６﹒２５元；匯控

（００００５）跌１﹒６２％，報３３﹒４元；友邦（０１２９９）軟１﹒０３％，報７７元。

惟騰訊（００７００）升１﹒３６％，報５５９元；港交所（００３８８）微升０﹒５８％，報

３８４﹒２元。



＊美方就南海問題制裁２４間華企，中交建跌近５％＊



美國商務部周三（２６日）宣布，就南海問題將２４間中國企業列入實體名單，當中包括中

國交通建設的多間子公司及中國電子科技集團等。美方指上述公司幫助中國建設南海人工島，故

向限制名單上的企業銷售美製產品。中國交通建設（０１８００）跌４﹒５１％，報４﹒４５元

。其他基建水泥股均走軟，中鐵（００３９０）跌３﹒６％，報４﹒０２元；亞洲水泥（００７

４３）跌２﹒６４％，報８﹒１元；山水水泥（００６９１）跌１﹒７９％，報２﹒１９元；海

螺水泥（００９１４）升０﹒２６％，報５７﹒９５元；中國鐵建（０１１８６）跌２﹒５１％

，報６﹒２２元；天瑞水泥（０１２５２）軟１﹒４８％，報７﹒９７元；華潤水泥（０１３１

３）微升０﹒３４％，報１１﹒７８元；中建材（０３３２３）跌３﹒３％，報１１﹒１４元。

隔晚美股能源股普遍下跌，其中即將被踢出道指的埃克森美孚跌２﹒１３％，為最差表現道

指股；其餘卡隆石油跌超６％，西方石油跌超４％，馬拉松石油、康菲石油、斯倫貝謝挫逾３％

。本港油股全面走低，中海油（００８８３）跌３﹒０６％，報８﹒８７元；中海油田（０２８

８３）跌３﹒２３％，報６﹒２９元；中石油（００８５７）走低１﹒４８％，報２﹒６７元；

中石化（００３８６）軟１﹒９６％，報３﹒５１元；中石化冠德（００９３４）跌０﹒９４％

，報３﹒１５元；聯合能源集團（００４６７）無升跌，報１﹒３７元。



＊Ｓａａｓ股揚升，金蝶獲大摩增持揚升近７％＊



Ｓａａｓ（軟件即服務）股上漲，當中獲大摩增持的金蝶國際（００２６８）揚升６﹒７４

％，報１９﹒３２元；而微盟（０２０１３）升７﹒２８％，報１２﹒３８元；金山軟件（０３

８８８）升６﹒２１％，報４３﹒６元；中國有贊（０８０８３）升５﹒２３％，報１﹒６１元

；中國軟件國際（００３５４）升８﹒４％，報５﹒６８元；新東方在線（０１７９７）升１﹒

３８％，報３６﹒７元；網龍（００７７７）微升０﹒６４％，報２３﹒４５元。

內房股偏軟齊挫，融創中國（０１９１８）軟３﹒３５％，報３３﹒１５元；碧桂園（０２

００７）跌２﹒１％，報９﹒８１元；華潤置地（０１１０９）跌１﹒１％，報３６﹒０５元；

中海外（００６８８）挫１﹒０８％，報２２﹒９５元；世茂集團（００８１３）跌３﹒０７％

，報３６﹒３５元；萬科企業（０２２０２）跌２﹒５６％，報２４﹒７５元；龍湖集團（００

９６０）跌１﹒１１％，報４０元；旭輝控股（００８８４）跌４﹒５９％，報６﹒４４元；中

國金茂（００８１７）跌２﹒５６％，報４﹒９４元；時代中國（０１２３３）走低２﹒８２％

，報１１﹒７２元。



＊國家訂立賭博旅遊地「黑名單」，金界控股跌近８％＊



國家文化和旅遊部指近年境外城市開設賭場吸引中國遊客出境賭博，危害中國公民人身和財

產安全，因而建立跨境賭博旅遊目的地「黑名單」制度，將對中國公民前往「黑名單」中的境外

城市和景區採取相關旅遊限制措施。賭股齊走低，金界控股（０３９１８）跌７﹒８％，報８﹒

２７元；銀娛（０００２７）跌０﹒９８％，報６０﹒６５元；新濠國際（００２００）軟２﹒

５１％，報１７﹒０８元；澳博（００８８０）跌０﹒９３％，報１０﹒６８元；永利澳門（０

１１２８）跌２﹒４％，報１４﹒６４元；金沙（０１９２８）走低１﹒３３％，報３３﹒４元

；美高梅（０２２８２）跌３﹒１４％，報１０﹒４８元。

據中國海關數據顯示，７月份中國黃金進口量環比下降約１８％。７月份進口總量為５５６

１千克，６月份為６８１１千克，上年同期為４３６３３千克。惟金股普揚，中國黃金國際（０

２０９９）飆高５﹒４９％，報９﹒８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒２９％，報

１４１４元；山東黃金（０１７８７）揚１﹒４６％，報２０﹒９元；紫金礦業（０２８９９）

升０﹒５８％，報５﹒２２元。惟恆興黃金（０２３０３）軟２﹒２６％，報３﹒９元；招金礦

業（０１８１８）亦微跌０﹒１１％，報８﹒９４元。（ｊｃ）

