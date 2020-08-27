【大國博弈】美國將參與南海建島２４間中國企業列入實體名單

《經濟通通訊社２７日專訊》中美關係持續緊張，南海角力再升級。美國商務部周三（２６

日）宣布，就南海問題將２４間中國企業列入實體名單，當中包括中國交通建設的多間子公司及

中國電子科技集團等。美方指上述公司幫助中國建設南海人工島，故向限制名單上的企業銷售美

製產品。若要向限制名單企業銷售產品，必須先向美國當局申請許可證，將面對很高審批門檻。

美國商務部羅斯表示，美國及國際社會譴責中國對南海的主權主張，以及中國軍方修建人工

島行為，故對相關企業制裁追究責任。

美國國務卿蓬佩奧聲明，將對負責南海人工島建設的中方人員實施簽證限制，他們將不獲允

許入境美國，其直系親屬也可能受到簽證限制。



下列遭美國列入實體名單之企業：



－中國交通建設疏浚集團（Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ

ｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｄｒｅｄｇｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－中交天津航道局有限公司（Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃ

ｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｔｉａｎｊｉｎ Ｗａｔｅｒｗａｙ Ｂｕｒｅａｕ）



－中交上海航道局有限公司（Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃ

ｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｗａｔｅｒｗａｙ Ｂｕｒｅａｕ）



－中交廣州航道局有限公司（Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃ

ｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｗａｔｅｒｗａｙ Ｂｕｒｅａｕ）



－中國交通建設總公司第二導航工程局（Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎ

ｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｓｅｃｏｎｄ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ Ｅｎｇｉｎｅ

ｅｒｉｎｇ Ｂｕｒｅａｕ）



－北京環佳電信有限公司 （Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｈｕａｎｊｉａ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ

ｔｉｏｎ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－常州國光資料通信有限公司 （ Ｃｈａｎｇｚｈｏｕ Ｇｕｏｇｕａｎｇ Ｄａｔａ Ｃｏ

ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒



－中國電子科技集團公司第七研究所（ Ｃｈｉｎａ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｔｅｃｈｎｏ

ｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ， ７ｔｈ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉ

ｔｕｔｅ （ＣＥＴＣ－７））



－廣州宏宇科技有限公司 （Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｈｏｎｇｙｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃ

ｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－廣州通光通信技術有限公司（下屬研究所ＣＥＴＣ－７）（Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｔｏｎｇｇ

ｕａｎｇ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ ａ

ｓｕｂｏｒｄｉｎａｔｅ ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ ＣＥＴＣ－７）



－廣州通光通信技術有限公司（下屬研究所ＣＥＴＣ－７）（Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｔｏｎｇｇ

ｕａｎｇ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒ ａ

ｓｕｂｏｒｄｉｎａｔｅ ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ ＣＥＴＣ－７）



－中國電子科技集團公司第三十研究所（ＣＥＴＣ－３０）（Ｃｈｉｎａ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ

ｃｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ， ３０ｔｈ Ｒｅｓｅ

ａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ＣＥＴＣ－３０）



－中國船舶工業集團第７２２研究所（Ｃｈｉｎａ Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ，

７２２ｎｄ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）



－崇信八大科技發展有限公司（Ｃｈｏｎｇｘｉｎ Ｂａｄａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｄｅｖ

ｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－廣州市廣友通訊器材有限公司（Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｇｕａｎｇｙｏｕ Ｃｏｍｍｕｎｉｃ

ａｔｉｏｎｓ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－廣州海格傳播集團有限公司（Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｈａｉｇｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ

ｎ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－桂林長海發展有限公司（Ｇｕｉｌｉｎ Ｃｈａｎｇｈａｉ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ

﹒， Ｌｔｄ﹒）



－湖北廣興通信技術有限公司（Ｈｕｂｅｉ Ｇｕａｎｇｘｉｎｇ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ

ｎｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－陝西長嶺電子科技有限公司（Ｓｈａａｎｘｉ Ｃｈａｎｇｌｉｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－上海電纜海洋工程有限公司（Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｃａｂｌｅ Ｏｆｆｓｈｏｒｅ Ｅｎｇｉ

ｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－泰利信電子科技有限公司（Ｔｅｌｉｘｉｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－天津廣播設備有限公司（Ｔｉａｎｊｉｎ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ

Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－天津７６４航空電子技術有限公司（Ｔｉａｎｊｉｎ ７６４ Ａｖｉｏｎｉｃｓ Ｔｅｃｈ

ｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）



－武漢麥瑞特通訊有限公司（Ｗｕｈａｎ Ｍａｉｌｉｔｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｃ

ｏ﹒， Ｌｔｄ﹒）





（ｋｓ）（ｚｚ）

