《盤後部署》中美局勢升溫港股或失二萬五關，新科技股繼續鑊氣重

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股造好，科技股繼續領漲大市氣氛，惟中港股市個別發

展，恆指低開數十點後幅持續擴大，有消息指南海局勢升溫，解放軍於昨日（２６日）發射兩枚

東風飛彈，為對美國南海頻密巡邏作出回應，消息拖累恆指曾跌３０５點，盤中低見２５１８５

點。匯控（００００５）遭美國國務卿蓬佩奧點名指責，股價下挫拖累大市氣氛。最終恆指收報

２５２８１點，跌２１０點或跌０﹒８３％，主板成交１５０６﹒０１億元。國企指數報

１０２０１點，跌９８點或跌０﹒９６％。恆生科技指數報７５４０點，升２６５點或升

３﹒６５％。

內地Ａ股造好，上證綜合指數報３３５０點，升２０點或升０﹒６１％；深證成份指數報

１３５３５點，升１０６點或升０﹒７９％。兩市合共成交８３７８﹒４４億元人民幣。



＊美媒體指美國零息或維持五年，耶倫指美國需要進一步財政刺激措施＊



據外地媒體報道，美聯儲或將短期利率至少未來五年維持在接近零息水平，而有關息口的最

新最快將於下個月公布。大行高盛亦預計，美聯儲可能會在２０２５年才考慮加息，而鮑威爾今

晚將會在全球央行年會上發表報告，內容可能談及聯儲局平均通脹目標，這意味著，在經濟處於

充分就業時，通脹目標為２％至２﹒２５％左右，而在２０２４年開始才會開始收縮量化寬鬆。

前聯儲主席耶倫與經濟學家伯恩斯坦聯手發表一份評論，指目前就業率情況並不樂觀，加上

疫情確診及死亡人數持續增加，因此美國需要更進一步的財政刺激措施，才能令美國避免陷入更

深的財經危急，如果在美國勞動節（９月７日）前議員談判仍未有進展，相信數百萬人美國將遭

受苦難，特別是現時消費支出總體下跌，低收入家庭情況惡化，或有３０００萬美國人現時忍受

飢餓。



＊中美持續角力，港股短期失二萬五機會大＊



中方在南海進行飛彈試射，明顯向美國反擊，令中美關係再度惡化，今日港股跌幅受到政治

因素曾挫３００點，加上近期資金鎖死於新股之中、重磅股匯控再被點名批評，短期港股再失二

萬五機會頗大，預料期結日（２８日）將走勢波動，投資者應多加留意淡軍反撲；另一邊廂，新

經濟股持續破頂，京東（０９６１８）、阿里（０９９８８）有資金追捧，惟連升多日後風險極

高，建議有貨投資者可先行止賺為主，待度過期結日後再試水溫。（ｕｌ）

