  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2020 17:36

《台股攻略－馮偉明》台股開高走低跌，穿１２８００點

　　《台股攻略》台股今日（２７日）在高位受到沽壓，加上部分主要電子權值股股價下跌，加
權指數收１２７９７點，跌３５點，成交金額回升至新台幣２１５８億元。
　　台積電今日表現續強，最高曾升至新台幣４５３﹒５０元，惟收市前遇上沽壓，升幅收窄，
收新台幣４４４元，升新台幣２元。大立光股價向下，收新台幣３４６０元，跌新台幣７５元，
失守新台幣３５００元關口。鴻海同樣下跌，收新台幣７７﹒５０元，跌新台幣０﹒７０元。聯
發科仍未能擺脫華為禁令的陰霾，收新台幣５５８元，跌新台幣２０元。醫藥股今日走勢強勁。
生華科及中裕因研製新型冠狀肺炎新藥將進入人體臨床試驗階段的關係，股價升至漲停，寶齡富
錦跟隨上升；而永昕、醣聯及台微體亦表現不俗。
　　電子股經過一輪大升後，現進入調整期，大市升勢受阻，加上台海局勢及中美貿易戰似乎沒
有緩和跡象，令指數短線突破萬三點難度增加。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事27/08/2020
《神州經脈》工業企業利潤增速兩年高　南海局勢升溫A場成交急縮
FOCUS27/08/2020
【FOCUS】全民測試眾志成城　讓香港盡早復常!
財經熱話27/08/2020
【小米得勢】小米績佳半日飆13%　單月進帳四成六跑贏美團
開市Good Morning27/08/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米有望獲大升盈利預測
中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市　科技股領A場挫　人幣即期破6.9關
財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金