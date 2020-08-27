《台股攻略－馮偉明》台股開高走低跌，穿１２８００點

《台股攻略》台股今日（２７日）在高位受到沽壓，加上部分主要電子權值股股價下跌，加

權指數收１２７９７點，跌３５點，成交金額回升至新台幣２１５８億元。

台積電今日表現續強，最高曾升至新台幣４５３﹒５０元，惟收市前遇上沽壓，升幅收窄，

收新台幣４４４元，升新台幣２元。大立光股價向下，收新台幣３４６０元，跌新台幣７５元，

失守新台幣３５００元關口。鴻海同樣下跌，收新台幣７７﹒５０元，跌新台幣０﹒７０元。聯

發科仍未能擺脫華為禁令的陰霾，收新台幣５５８元，跌新台幣２０元。醫藥股今日走勢強勁。

生華科及中裕因研製新型冠狀肺炎新藥將進入人體臨床試驗階段的關係，股價升至漲停，寶齡富

錦跟隨上升；而永昕、醣聯及台微體亦表現不俗。

電子股經過一輪大升後，現進入調整期，大市升勢受阻，加上台海局勢及中美貿易戰似乎沒

有緩和跡象，令指數短線突破萬三點難度增加。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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