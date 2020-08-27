【小米得勢】小米績佳半日飆１３％，單月進帳四成六跑贏美團！

《經濟通通訊社記者余嘉欣２７日報道》近日熱炒新經濟股加上屬於準藍籌新貴，小米（０

１８１０）的業績不負所望，第二季度純利按年升１﹒３倍；非通用會計準則經調整淨利潤按年

跌７﹒２％仍勝預期。小米股價半日急漲一成三，突破２１元，與歷史高位２２﹒２元相差不遠

。多間大行於小米績後上調對其目標價，其中中金將目標價大升一倍至３０元，為券商中最「牛

」。



＊小米單月急漲四成六，升幅跑贏美團＊



小米今日裂口高開逾４％，報１９﹒９６元，之後升勢迅速擴大，最多升１３﹒５％，高見

２１﹒７５元，創２０１８年７月以來新高，中午仍收升１３％，報２１﹒６５元。半日錄得

１１﹒２億元資金淨流入，短期有望突破歷史高位２２﹒２元。小米半日交投暢旺，成交額高達

７７﹒４１億元，為半日成交額最大的個股，更佔大市總成交約９％。

綜觀全月，小米走勢凌厲，本月以來急漲４６％，另一大熱新經濟股美團點評（０３６９０

）同期亦只升４１％。

小米創辦人雷軍在小米兩年前上市時曾揚言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍

」。小米上市價１７元，去年九月曾跌至歷史新低８﹒２８元，目前距離雷軍所預言的股價翻一

倍即３４元，仍有５７％的差距。



＊次季經調整淨利潤增長４６％，智能手機業務微跌＊



小米昨日收市公布中期業績，按非通用會計準則經調整淨利潤３３﹒７３億元人民幣，按年

跌７﹒２％，按季增長４６﹒６％，勝預期；收入升３﹒１％至５３５﹒３８億元人民幣。

分部收入方面，智能手機銷量雖下滑按年近１２％至２８３０萬部，但受益於中高端手機銷

量佔比上升，次季收入只微跌１﹒２％至３１６億元人民幣。另外，次季ＩｏＴ與生活消費產品

部分收入達１５３億元人民幣，按年升２﹒１％；互聯網服務收入達到５９億元人民幣，按年增

長２９％。

至於海外市場，第二季收入達到２４０億元人民幣，按年增長１０％，佔總收入４４﹒９％

。集團指，除了印度市場外，其餘境外市場的智能手機日均激活量已經超過１月疫情前的水平；

而印度市場消費需求雖然開始反彈，但由於當地產能尚未恢復到正常水平，整體銷售水平仍受到

供給端的較大限制，但印度第三季迎來最重要的節日「排燈節」，料刺激消費增長。



＊中金﹕料小米受惠公司研發及華為疲勢＊



早前有大行指出，華為遭美國加強封殺，小米或因此受惠。總裁王翔在業績會議上回應，對

於華為事件及對小米晶片供應的潛在影響，公司會關注事態發展，但更關注自身戰略的制定和實

施，會按自身策略和方向拓展全球業務。

小米業績出爐後，多間大行紛紛唱好。其中，中金發表研究報告表示，小米受惠公司研發和

渠道投資及華為疲弱，在地域和價格方面有強勁增長動能，將公司２０２０至２０２１年的出貨

量預測分別調高４％及１３％，並將目標價上調１倍至３０元，維持「跑贏行業」評級。

花旗預計，小米能獲得華為在中國、歐洲和拉丁美洲的市場佔有率，帶動公司今明兩年的智

慧手機出貨量，並上調目標價２３％至２２﹒２元，維持「買入」評級。

大摩指，除了下半年小米智慧手機市場佔有率提升之外，亦期待公司能在新手機遊戲的發布

下，遊戲業務動能強勁，上調目標價２０％至２４元。

