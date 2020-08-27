《窩輪豪情－梁業豪》小米先看２２﹒２０元

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必須性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為小米（０１８１０）、康師傅（００３２２）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選昆侖能源（００１３５）、瑞聲科技（０２０１８）與中國太平（００９６６）。

小米公布的中期業須非常理想，股價急升上２０﹒８５元後才見回軟。短期重要支持位已

從１７﹒５０元上移至１７﹒８８元，且很大機會進一步上移至１９﹒１８元和今天（２７日）

低位（暫為１９﹒８８元）。面對這類進入了無阻力區的股票，投資者理應將目標先放於前長期

升浪頂２２﹒２０元。若能企穩於其上，中線持貨量只須將止賺位按形勢不斷地上移，然後依日

線圖和周線圖形勢伺機分批沽貨套利便可。此外，２２﹒２０元關口阻力能否被升破，大家可參

考成交量變化與大戶買家的主動買盤的積極程度。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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