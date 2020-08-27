港股跌幅擴２８０點報２５２１０，國指跌１２５點，科指升９３點

《經濟通通訊社２７日專訊》港股今早低開數十點後跌幅逐步擴大，美國國務卿蓬佩奧在社

交網站Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指匯控（００００５）一方面維持那些因剝奪港人自由而被制裁的

人的帳戶，另一方面卻關閉那些尋求自由的港人戶口，匯控股價急跌逾２％拖累大市氣氛；科指

股則繼續落鑊炒起，眾安（０６０６０）業績造好股價急漲一成四，小米（０１８１０）亦升近

７％。

現時，恆生指數報２５２１０點，跌２８０點或跌１﹒１０％，主板成交４６９﹒８７億元

。國企指數報１０１７４點，跌１２５點或跌１﹒２２％。恆生科技指數報

７３６９，升９３點或升１﹒２９％。

上證綜合指數報３３１４點，跌１４點或跌０﹒４５％，成交１２０９﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１３３５４點，跌７４﹒１０點或跌０﹒５５％，成交１９５４﹒３６億元

人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒０６％，報３３﹒２５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅３﹒２％。；港交所（００３８８）跌０﹒７９％，報３７９元，；騰訊控股（

００７００）跌０﹒３６％，報５４９﹒５元；中移動（００９４１）跌１﹒５２％，報５６﹒

５５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒９６％，報７７﹒０５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聯通（００７６２） ５﹒８９元 跌４﹒６９％

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒３０元 跌３﹒１６％

中海油 （００８８３） ８﹒８８元 跌２﹒９５％

恆隆地產（００１０１） ２１﹒６０元 跌２﹒４８％

信和置業（０００８３） ９﹒１１元 跌２﹒６７％



中國人壽（０２６２８） １８﹒４２元 跌２﹒２３％

匯豐控股（００００５） ３３﹒２５元 跌２﹒０６％

碧桂園 （０２００７） ９﹒８２元 跌２﹒００％

中石化 （００３８６） ３﹒５１元 跌１﹒９６％

中生製藥（０１１７７） ８﹒９４元 跌１﹒８７％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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眾安在線 （０６０６０） ５０﹒０５元 升１４﹒４０％

小米集團 （０１８１０） ２０﹒６５元 升 ７﹒７８％

金蝶國際 （００２６８） １９﹒０６元 升 ５﹒３０％

金山軟件 （０３８８８） ４２﹒３５元 升 ３﹒１７％

阿里健康 （００２４１） １８﹒５４元 升 ２﹒６６％



平安好醫生（０１８３３） １１０﹒６０元 升 ２﹒５０％

美團點評 （０３６９０） ２６４﹒４０元 升 ２﹒１６％

微盟集團 （０２０１３） １１﹒７４元 升 １﹒７３％

心動公司 （０２４００） ３７﹒３０元 升 １﹒５０％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒８２元 升 ０﹒７２％

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（ｕｌ）

