《談國論企－黎偉成》香港國際金融中心地位牢不可破

《談國論企》中國全國人大授權常委會立法和於２０２０年７月１日施行的《港區國安法》

，以堵國家安全的大缺口，美國所作的劣性和負面反應陸續出台，卻暫屬騷不著癢處之舉，尤其

是特朗普近日衝口而出地表香港國際金融中心會走向失敗之途，因「美國不再給予好處」，實際

是十分幼稚的草莽之徒。香港經數十年的逐步有序建立良好的法制、市場秩序等基建，加上背靠

中國和地利，只要繼續穩定行進，國際金融中心該牢不可破。



＊港元穩定和香港金融法則基建良好皆優勢＊



我早已狠批特朗普實乃霸道、無恥和胸無點墨市井之徒，而特朗普十分懂得玩弄權術和善用

人的弱點，可恨者是居然可以騙盡一眾成為美國總統，更攬炒美國以至特別是中國為主的，但劣

亦即劣，完全不會因為特朗普入主白宮便可以脫掉其劣質、惡素，所言可印證於其無人無力抗疫

而又卸責予中國，更在惡疫大流行之際硬要重啟美國經濟以挺連任，可謂罄竹難書。我此番要指

出的，是特朗普對香港這個舉世認同的國際金融中心妄言失敗，就因美國不再予好處這麼簡單，

可見特朗普之膚淺、幼稚，因香港是經歷好幾十年的艱辛建立、發展、提升至具廣為認同的高素

質，始能夠與紐約、倫敦齊稱「紐、倫、港」，並可列舉多個基本因素：

（一）香港在上一個世紀８０年代在已成為亞洲的金融中心的基礎上，強化以銀行業、證券

業為主的金融法例、守則的立法、修訂、改革，加上有良好基石的會計、核數、保險等行業配合

和支持，才能夠逐步建立成為一個世界共認的國際金融中心。

國際金融中心的重要體現，在於（二）國際金融業的廣為認同和參與，特別是業務發展和投

資。世界首１００名的商業銀行，實際早已上世紀８０年代全部在香港成為持牌銀行、持牌接受

存款公司和在港設立代表辦事處，足見香港之廣受重視，而中國經四十年的改革開放的長足發展

，和擁有龐大、具強大潛力的市場，有不少國際公司集團強化通過香港作為發展中國業務和投資

的重要基地，更進一步鞏固香港的國際金融中心地位。

至於（三）港元在１９８３年１０月與美元建立的聯繫匯率機制Ｌｉｎｋ Ｒａｔｅ

Ｒｅｇｉｍｅ，當然發揮十分重要的作用，因此制不斷強化、修改，使港元對美元為主的匯價保

持相對的穩定性，對香港建立、鞏固和進一步發揚國際金融中心的地位，有舉足輕重的影響。



＊背靠祖國有強大吸引力和市場力量支持＊



更重要的，是（四）香港背靠祖國，而中國現今已成為緊接著美國的世界第二大經濟體系，

全球各國或地區相當重視和積極發展中國市場，香港當然是重要的渠道。

由是可見，特朗普妄言是無恥和無知的。中國（ＩＩ）進一步強化對香港證券市場的強力支

持力度，包括讓更多更多有素質的內企特別是科企南下香港掛牌上市，支持在美掛牌的中資企業

回流到香港，甚至強化境內的投資機構到港投資。

香港之背靠祖國，比任何時期都都密切，乃因以美國為主的外國勢力因《港區國安法》對其

不利，對香港要作出制裁；香港暫難謀求外來的支持，當然要更加緊密的要求國家的支持，亦使

香港今後會更背靠祖國，同樣會得到國家在經貿、金融等許許多多方面，如昔地面向世界。香港

始終是一個國際大都會，安定與繁榮，對誰都有好處。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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