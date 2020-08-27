《異動股》眾安在綫裂口高開一成，中期純利增４﹒１９倍，不派息

《經濟通通訊社２７日專訊》眾安在綫（０６０６０）裂口高開９﹒６％，報４７﹒９５元

，破廿天平均線（４５﹒２４０元）、五十天平均線（４４﹒３９９元）；成交約７３萬股，涉

資３４９０萬元。

該集團公布，截至今年６月底止，中期純利４﹒９億元人民幣，按年增長４﹒１９倍。每股

盈利０﹒３３元人民幣，不派中期息。

期內，總保費６７﹒６７億元人民幣，按年升１４﹒７％；綜合成本率１０３﹒５％，按年

改善 ４﹒８個百分點；賠付率為５６﹒６％，按年下降７﹒３個百分點；費用率為４６﹒９％

，按年增長２﹒５個百分點。總投資收益率３﹒６％，按年跌０﹒４個百分點，未年化淨投資收

益率 １﹒９％，按年升０﹒１個百分點。

現時，恆生指數報２５４６９點，跌２２點或跌０﹒０９％，主板成交３５﹒８７億元。國

企指數報１０３０９點，升９點或升０﹒０９％。恆生科技指數報７３５２點，升７６點或升１

﹒０５％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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眾安在綫 （０６０６０） ４７﹒９５元 升９﹒６０％

美圖公司 （０１３５７） １﹒６４元 升５﹒８１％

小米集團 （０１８１０） １９﹒９６元 升４﹒１８％

平安好醫生（０１８３３） １０９﹒４０元 升１﹒３９％

美團點評 （０３６９０） ２６２﹒００元 升１﹒２４％



阿里巴巴 （０９９８８） ２８２﹒６０元 升０﹒７８％

阿里健康 （００２４１） １８﹒２０元 升０﹒７８％

閱文集團 （００７７２） ４７﹒５０元 升０﹒４２％

同程藝龍 （００７８０） １５﹒７６元 升０﹒３８％

京東集團 （０９６１８） ３１５﹒００元 跌０﹒２５％

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（ｋｓ）

