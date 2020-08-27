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即市新聞

27/08/2020 09:56

《異動股》匯控跌逾２％，蓬佩奧稱對據報其凍結黎智英戶口感失望

　　《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐控股（００００５）遭美國國務卿蓬佩奧開腔指責，股價
暫跌２﹒２１％。
　　蓬佩奧在社交網站Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，指美國對於中國共產黨欺負他們的英國朋友及企業
領袖而感到沮喪，他更批評，匯控一方面維持那些因剝奪港人自由而被制裁的人的帳戶，另一方
面卻關閉那些尋求自由的港人戶口。
　　據報，匯控拒絕評論，英國外交部發言人表示，與香港廣泛行業保持密切聯絡，以了解國安
法的影響及相關發展。
　　現時，恆生指數報２５３１０，跌１８１點或跌０﹒７１％，主板成交１３４﹒３９億元。
國企指數報１０２５０，跌４９點或跌０﹒４８％。
　　上證綜合指數報３３２７，跌１點，成交３４４﹒９７億元人民幣。深證成份指數報１３４
３２，升３點，成交５６５﹒４８億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　３３﹒２０元　　　跌２﹒２１％
　　恆生銀行（０００１１）　　１２０﹒００元　　　跌０﹒９９％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１７﹒５２元　　　跌０﹒４５％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２２﹒１５元　　　跌１﹒１２％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３９﹒６０元　　　跌１﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）（ｚｚ）

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