《美元走勢－羅明立》紐元走勢仍會弱於其它非美貨幣

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒０７ １０５﹒８０ １０６﹒０２
歐元╱美元 １﹒１８４９ １﹒１８２５ １﹒１８２５
英鎊╱美元 １﹒３２２３ １﹒３１９４ １﹒３２０４
美元╱瑞郎 ０﹒９０８６ ０﹒９０７３ ０﹒９０８５
美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９７ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國７月耐用品訂單按月大幅上漲１１﹒２％，並錄得連續三個月上升，增幅
高於預期的４﹒７％，前值為上升７﹒６％，主要受汽車需求持續上升帶動。期內，扣除飛機及
軍備的核心耐用品訂單按月增加１﹒９％，亦高於預期的１﹒７％，反映製造業正推進美國經濟
增長。市場觀望美聯儲主席鮑威爾於全球央行年會發表講話，美元短線整固。
新西蘭統計局公布，當地７月出口總額按年微跌０﹒２％至４９﹒１億紐元，符合市場預期
。至於入口總額按年則急跌１８％至４６億，主要受該月沒有原油進口所拖累，但仍符合市場預
期。期內，貿易盈餘按月續收窄至２﹒８２億，不及市場預期順差２﹒９３億。
紐元跟隨非美反彈而升至０﹒６６５０，但新西蘭貿易盈餘減少，疫情阻礙經濟復甦加上央
行貨幣政策將阻制紐元反彈，走勢仍然會弱於其它非美貨幣。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７２０ １﹒１８５０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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