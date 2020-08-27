《美元走勢－羅明立》紐元走勢仍會弱於其它非美貨幣

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒０７ １０５﹒８０ １０６﹒０２

歐元╱美元 １﹒１８４９ １﹒１８２５ １﹒１８２５

英鎊╱美元 １﹒３２２３ １﹒３１９４ １﹒３２０４

美元╱瑞郎 ０﹒９０８６ ０﹒９０７３ ０﹒９０８５

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國７月耐用品訂單按月大幅上漲１１﹒２％，並錄得連續三個月上升，增幅

高於預期的４﹒７％，前值為上升７﹒６％，主要受汽車需求持續上升帶動。期內，扣除飛機及

軍備的核心耐用品訂單按月增加１﹒９％，亦高於預期的１﹒７％，反映製造業正推進美國經濟

增長。市場觀望美聯儲主席鮑威爾於全球央行年會發表講話，美元短線整固。

新西蘭統計局公布，當地７月出口總額按年微跌０﹒２％至４９﹒１億紐元，符合市場預期

。至於入口總額按年則急跌１８％至４６億，主要受該月沒有原油進口所拖累，但仍符合市場預

期。期內，貿易盈餘按月續收窄至２﹒８２億，不及市場預期順差２﹒９３億。

紐元跟隨非美反彈而升至０﹒６６５０，但新西蘭貿易盈餘減少，疫情阻礙經濟復甦加上央

行貨幣政策將阻制紐元反彈，走勢仍然會弱於其它非美貨幣。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７２０ １﹒１８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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