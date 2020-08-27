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即市新聞

27/08/2020 15:11

《美元走勢－羅明立》紐元走勢仍會弱於其它非美貨幣

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒０７　　　１０５﹒８０　　　１０６﹒０２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８４９　　　１﹒１８２５　　　１﹒１８２５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２２３　　　１﹒３１９４　　　１﹒３２０４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８６　　　０﹒９０７３　　　０﹒９０８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月耐用品訂單按月大幅上漲１１﹒２％，並錄得連續三個月上升，增幅
高於預期的４﹒７％，前值為上升７﹒６％，主要受汽車需求持續上升帶動。期內，扣除飛機及
軍備的核心耐用品訂單按月增加１﹒９％，亦高於預期的１﹒７％，反映製造業正推進美國經濟
增長。市場觀望美聯儲主席鮑威爾於全球央行年會發表講話，美元短線整固。
　　新西蘭統計局公布，當地７月出口總額按年微跌０﹒２％至４９﹒１億紐元，符合市場預期
。至於入口總額按年則急跌１８％至４６億，主要受該月沒有原油進口所拖累，但仍符合市場預
期。期內，貿易盈餘按月續收窄至２﹒８２億，不及市場預期順差２﹒９３億。
　　紐元跟隨非美反彈而升至０﹒６６５０，但新西蘭貿易盈餘減少，疫情阻礙經濟復甦加上央
行貨幣政策將阻制紐元反彈，走勢仍然會弱於其它非美貨幣。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１７２０　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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