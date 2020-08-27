《ＩＰＯ反應》農夫山泉（９６３３）１６７６億孖展超購２８６倍

有「水中茅台」之稱的農夫山泉（０９６３３）昨（２６日）次日招股，反應熱烈，券商再

度考慮增加孖展額度。綜合券商數據，孖展錄得逾１６７６億元，超額認購約２８６倍，當中耀

才加碼至借出３２０億元，輝立３００億元，富途２０９億元，信誠２０６億元，大華繼顯

１７０億元。據悉，國際配售提早今日（２７日）截飛。《香港經濟日報》

