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27/08/2020 08:52

【香港政情】張超雄：重新考慮立法會延任取態

　　警方以去年７２１元朗事件干犯暴動罪為由，拘捕民主黨立法會議員林卓廷。有泛民中人指
，事件影響他們說服支持者，在香港民意研究計劃民調中，同意延任立法會議員１年的決定。
　　工黨議員張超雄日前才與「主辭派」的朱凱迪，在社交網站上筆戰總辭的利弊，但林卓廷昨
日（２６日）被捕後，張超雄即轉口風，表示原本是希望能夠在議會撐住、發揮功能，「現在必
須說，我要重新考慮」，指不能再對政府有半點寄望，無法再與政府溝通。《香港經濟日報》
（ｚｚ）

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