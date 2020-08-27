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27/08/2020 09:23

【紓困措施】百佳研下月福袋現金券贈基層，最快今晤政府商討細節

　　港府要求百佳及惠康超市，在領取第二期「保就業計劃」補貼期間（９至１１月），需為顧
客提供減價，或為弱勢社群提供超市券。
　　百佳首次回應事件，屈臣氏集團行政總裁倪文玲對被政府點名感突然，指疫下各項成本開支
也大幅上漲，要提供更多優惠有一定困難，百佳正研究於下月向低收入長者、低收入家庭及殘疾
人士送贈食品福袋或２００元現金券，為期３個月。
　　倪文玲透露，公司最快今日（２７日）與政府會面，商討更多細節。《香港經濟日報》

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