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27/08/2020 19:30

【新冠肺炎】物業管理業界抗疫支援計劃已批出逾８﹒５億元資助

　　《經濟通通訊社２７日專訊》物業管理業監管局公布，截至昨日（２６日），由民政事務總
署委托監管局執行的「物業管理業界抗疫支援計劃」已審批資助超過８﹒５億元。
　　監管局主席謝偉銓表示，物管支援計劃現時已批出逾８﹒５億元資助，惠及近４萬幢樓宇及
逾１３﹒５萬名前線員工。
　　監管局現階段除繼續處理申請工作外，亦已開展相關後續跟進工作，包括準備進行隨機覆核
，以確保獲審批的資助妥善發放予前線物管員工。（ｂｉ）

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