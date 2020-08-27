【新冠肺炎】物業管理業界抗疫支援計劃已批出逾８﹒５億元資助

《經濟通通訊社２７日專訊》物業管理業監管局公布，截至昨日（２６日），由民政事務總

署委托監管局執行的「物業管理業界抗疫支援計劃」已審批資助超過８﹒５億元。

監管局主席謝偉銓表示，物管支援計劃現時已批出逾８﹒５億元資助，惠及近４萬幢樓宇及

逾１３﹒５萬名前線員工。

監管局現階段除繼續處理申請工作外，亦已開展相關後續跟進工作，包括準備進行隨機覆核

，以確保獲審批的資助妥善發放予前線物管員工。（ｂｉ）

