【新冠肺炎】物業管理業界抗疫支援計劃已批出逾８﹒５億元資助

《經濟通通訊社２７日專訊》物業管理業監管局公布，截至昨日（２６日），由民政事務總
署委托監管局執行的「物業管理業界抗疫支援計劃」已審批資助超過８﹒５億元。
監管局主席謝偉銓表示，物管支援計劃現時已批出逾８﹒５億元資助，惠及近４萬幢樓宇及
逾１３﹒５萬名前線員工。
監管局現階段除繼續處理申請工作外，亦已開展相關後續跟進工作，包括準備進行隨機覆核
，以確保獲審批的資助妥善發放予前線物管員工。（ｂｉ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話27/08/2020
數碼港推出「敢創抗疫」平台 與社群初創攜手抗疫
|中國故事27/08/2020
《神州經脈》工業企業利潤增速兩年高 南海局勢升溫A場成交急縮
|FOCUS27/08/2020
【FOCUS】全民測試眾志成城 讓香港盡早復常!
|財經熱話27/08/2020
【小米得勢】小米績佳半日飆13% 單月進帳四成六跑贏美團
|開市Good Morning27/08/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米有望獲大升盈利預測
|中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市 科技股領A場挫 人幣即期破6.9關
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰