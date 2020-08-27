【夜期時段】即月期指報２５１７１點，跌４０點，低水１１０點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２１１點，無升跌，低水７０

點，最新報２５１７１點，跌４０點，低水１１０點，合約成交４３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１７３點，跌１５點，低水２９點，最新報１０１６６

點，跌２２點，低水３６點，合約成交２３９張。

