【夜期時段】即月期指報２５１７１點，跌４０點，低水１１０點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２１１點，無升跌，低水７０
點，最新報２５１７１點，跌４０點，低水１１０點，合約成交４３７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０１７３點，跌１５點，低水２９點，最新報１０１６６
點，跌２２點，低水３６點，合約成交２３９張。
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