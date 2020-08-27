《再戰明天》工行招行兗煤派業績，美公布密歇根大學消費信心指數

《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日），英倫銀行總裁貝利在研討會上發表講話，美

國公布８月密歇根大學消費者信心指數。



＊英倫銀行總裁貝利在研討會上發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：０５ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在堪薩斯聯儲主辦

的２０２０年經濟政策研討會上發表講話。

４：００ｐｍ，世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決機構舉行月度會議。



＊美國公布８月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明日明午５：００ｐｍ，歐元區８月消費者信心指數和經濟信心指數。

８：３０ｐｍ，加拿大公布６月國內生產總值，年率跌幅料由１３﹒８％收窄至９﹒１％。同時

，美國公布７月個人所得，料跌幅由１﹒１％收窄至０﹒４％；個人消費料由５﹒６％降至

１﹒５％。美國同時公布７月批發庫存和零售庫存。９：４５ｐｍ，美國公布８月芝加哥採購經

理人指數，料由５１﹒９升上５２﹒６。１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心

指數，料由７２﹒５升上７２﹒８。



＊工行招行及兗煤派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國東方航空股份（００６７０）、中國國航

（００７５３）、中興通訊（００７６３）、建設銀行（００９３９）、中國神華

（０１０８８）、兗州煤業股份（０１１７１）、工商銀行（０１３９８）、交通銀行

（０３３２８）、希瑪眼科（０３３０９）、招商銀行（０３９６８）等。（ｈｏ）

