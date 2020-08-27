恒大健康：恒馳料明年上半年試產，目標３至５年實現年產銷百萬輛

《經濟通通訊社２７日專訊》即將易名為恆大汽車的恆大健康（００７０８），副董事長劉

永灼於網上業績會議中表示，旗下新能源車「恆馳」將於明年上半年試產，並於明年下半年開始

量產，有信心「恆馳」上市後可快速搶佔市場，而公司已入股廣匯集團，其於中國擁有８００個

銷售網點；此外，公司亦正籌建「恆馳」的展示中心、銷售中心及維保修售後中心，分別涉及

３６個、１６００個及３０００個，有信心在未來３至５年實現年產銷１００萬輛的目標。

恆大（０３３３３）首席財務官潘大榮透露，去年恆大就汽車共投資１４７億元（人民幣．

下同），主要用作收購股權、研發支出及基地建設等，而今年上半年則投入３０億元，下半年料

仍需投資２７億元作股權收購之用；隨著產業鏈整合完成，預期明年對汽車業務的投資主要圍繞

工廠土地及研發方面，涉資約９０億元，故由２０１９至２０２１年，恆大就汽車的投資將達

２９４億元。

就大健康板塊方面，恆大健康董事長時守明表示，公司目前擁有２９個健康產業項目，而上

半年恆大養生谷會員銷售額約８５億元，按年增逾一倍，公司內部目標是全年會員銷售額達

２００億元；未來三年計劃將養生谷增至７０個，累計會員銷售額超過９００億元。（ｙｗ）

