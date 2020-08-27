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27/08/2020 16:59

中石油中期轉盈為虧蝕２９９﹒８億人幣，派息８﹒７４２分人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國石油股份（００８５７）（滬：６０１８５７）公布，截
至今年６月３０日中期業績，期內盈轉虧，錄虧損２９９﹒８３億元（人民幣．下同），去年同
期錄純利２８４﹒２３億元，每股虧損０﹒１６４元，派息每股０﹒０８７４２元。
　　期內，收入按年跌２２﹒３％至９２９０﹒４５億元，上半年實現原油產量３﹒７３億桶，
按年增長０﹒８％，油氣當量產量７﹒１億桶，按年增長５﹒４％。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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