恒生投資管理擬推恒生科技指數ＥＴＦ，現處於最後審批階段

《經濟通通訊社２７日專訊》香港恆生科技指數上月推出，恆生投資管理董事兼行政總裁李

佩珊表示，隨著市場對科技板塊的興趣增加，恆生投資管理計劃推出追蹤恆生科技指數的ＥＴＦ

，目前產品在處於監管機構審批的最後階段，期望在不久將來推出市場。她估計，產品的基金總

開支比率（ＴＥＲ）約０﹒８７％，已包括所有管理費用，而指數追蹤偏離誤差則在１％內。

李佩珊在網上會議中指，近年科技行業發展迅速，大量資金持續湧入相關板塊。當中，科技

板塊在港股的總市值佔比，由２０１７年的２０％以下，今年增加至近３０％，交投額亦急速增

長。她認為，科技板塊的迅速增長，主要由於在新冠肺炎疫情下，科技企業更能發揮優勢，同時

市場對科技需求有所增加。不過，投資者仍需留意該板塊的波幅較市場指數高，在投資相關板塊

時，應該先考慮自身風險承受能力。

她指，恆生科技指數推出後，馬上引起市場關注，而公司是首批推出ＥＴＦ產品的公司，產

品開支比率及偏離度都較低，相信產品具備優勢。



＊環球經濟負增長更有利於資金流入科技板塊＊



恆生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，科技板塊股份近年急速增長，並有理想的投資回

報，現時大多數的科技企業都有盈利，而且增長快速，加上環球主要央行自２、３月份以來，採

取零息政策以及量化寬鬆，資金需要尋找出口，但有良好回報的選擇不多。因此，在環球經濟負

增長的情況下，更有利於資金流入高增長、在疫情下更有優勢的科技企業。

他又提到，恆指公司容許恆生指數納入同股不同權及二次上市的企業，能令指數的增長潛長

提升，相信恆生指數的估值將會逐步上升。（ｓｋ）

