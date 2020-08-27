平保中期純利按年跌２９﹒７％，派中期息０﹒８元人民幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至今
年６月底止，中期純利６８６﹒８３億元（人民幣．下同），按年跌２９﹒７％。每股盈利
３﹒８８元，派中期息每股０﹒８元。
期內，收入６８３２﹒８億元，按年跌１％；新業務價值率按年跌８個百分點至３６﹒７％
；新業務價值３１０﹒３１億元，按年跌２４﹒４％。集團綜合償付能力充足率為２３０﹒８％
，較去年底上升１個百分點。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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