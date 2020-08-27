《小傳日記》南海局勢恐生變，魚缸險守十天線！

《小傳日記》隔晚花旗國三大指數全線彈高，不過，花旗國喺中美問題上又有新動作，最新

花旗國商務部就南海問題將２４間神州企業列入實體名單，當中包括被指幫助神州建設南海人工

島嘅中交建（０１８００）。香江魚缸今日低開２２點報２５４６９點，已經係全日最高點，之

後跌勢喘急，一度插水逾３００點低見２５１８６點，失守十天線（約２５２７９點）。神州７

月工業企業利潤按年增長加快至１９﹒６巴仙，加上新經濟股持續受捧，大隻藍戰士ＱＱ（００

７００）亦轉升，支持魚缸將跌幅收窄至唔夠２００點。不過，美軍話神州向南海發射４枚導彈

，又話已經準備好應對任何威脅，石油佬同神州電訊佬隨市急回，拖累魚缸午後走勢仍然疲弱，

最終收報２５２８１，跌２１０點或跌近１巴仙，險守十天線﹐主板成交１５０６﹒０１億銀，

較上日增加一成三。

國貨佬報１０２０１，跌９８點或跌近１巴仙。恆生科技指數報７５４０，升２６５點或升

近４巴仙。

Ａ場反彈，上證綜指報３３５０，升２０點或升近１巴仙，深成指數報１３５３５，升

１０６點或升近１巴仙，兩市成交８３７８﹒４４億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）被花旗國國務卿蓬佩奧點名，指責公司一方面維持因

剝奪港人自由而被制裁嘅人嘅帳戶，另一方面就關閉尋求自由嘅港人戶口，挫近２巴仙，報

３３﹒３銀；ＱＱ走高逾１巴仙，報５５８銀；生發發（００３８８）軟近１巴仙，報

３７９﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）滑近半巴仙，報７７﹒５銀；神州電訊佬急跌，神州移動

（００９４１）蒸發近３巴仙，報５５﹒９５銀；建行（００９３９）跌近１巴仙，報５﹒６８

銀。

而中聯通（００７６２）挫逾６巴仙，報５﹒８銀，係表現最差藍戰士。



＊小米變大米缸友收厚禮；海底撈起飛蒙牛獨傷悲＊



小米（０１８１０）真係不得了，第二季業績好過預期，績後畀７間大行調高他屐，他屐區

間已經去到２０﹒７５銀至３０銀，小米今日收漲逾一成一，報２１﹒３５銀，離他屐上限仲有

近４１巴仙漲幅；成交額高達１１６﹒８１億銀，跑贏其餘三隻「ＡＴＭ」。眾安在綫（０６０

６０）中期純利按年增長逾４倍，總保費同賠付率表現都唔錯，飆近兩成三，報５３﹒７５銀，

係今日升幅最大科指佬。美圖（０１３５７）中期虧損收窄至１５９５萬人仔，毛利按年抽高逾

１５巴仙，股價抽高近一成，報１﹒７銀。

內需佬個別發展，蒙牛（０２３１９）中期純利插近四成二，雖然毛利率表現算平穩，但

ＥＢＩＴＤＡ跪低成３７﹒５巴仙，反映公司盈利能力有問題，今日收跌近３巴仙，報３５﹒５

銀。其他神州餐飲佬踼高，噚日放榜嘅海底撈（０６８６２）同頤海國際（０１５７９）繼續起

飛，分別抽高近９巴仙，報４９﹒７銀，及升近５巴仙，報１２１﹒２銀。九毛九（０９９２２

）踼高近３巴仙，報１７﹒５８銀；呷哺呷哺（００５２０）起哄１巴仙，報９﹒０９銀。



＊唔怕「冷板凳」晶片佬上行，手機兩頭行孖寶齊回彈＊



台積電最新公布加快量產５納米，技術較神州晶片龍頭中芯（００９８１）生產嘅晶片快成

３代。有專家話，神州晶片核心技術發展要有坐十年「冷板凳」嘅思想準備。不過晶片佬經過早

段跌勢之後有回彈！中芯（００９８１）飛高３﹒０１巴仙，報２５﹒７銀；華虹半導體（０１

３４７）彈上２﹒７８巴仙，報２７﹒７銀；上海復旦（０１３８５）飛上２﹒７４巴仙，報

１４﹒９８銀；ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）微升０﹒３７巴仙，報８２﹒３銀。不

過中電華大科技（０００８５）就潛水逾１巴仙，報０﹒９７銀。

手機佬琴日休息完之後今日個別發展！手機「孖寶」都威威齊彈高，瑞聲（０２０１８）彈

上近４巴仙，報４９﹒８銀；而舜宇（０２３８２）都飛高近３巴仙，報１１９銀。而比亞迪電

子（００２８５）都飛上近４巴仙，報２６﹒９５銀；丘鈦科技（０１４７８）彈上近３巴仙，

報１０銀。不過其他手機佬依然跌，高偉電子（０１４１５）走低逾２巴仙，報３﹒２２銀；通

達集團（００６９８）跌落逾１巴仙，報０﹒４４５銀；富智康（０２０３８）潛水逾１巴仙，

報０﹒８９銀。



＊資金四圍走Ｓａａｓ佬高收，中手游賺錢反而向下跣＊



「孖屐」錢多資金自然輪動，今日見資金又走翻落Ｓａａｓ佬到。中期多賺近一成一嘅中軟

國際（００３５４）彈升近８巴仙，報５﹒６５銀；獲摩通增持１７１０萬股嘅金蝶（００２６

８）揚近半成，報１８﹒９４銀；微盟集團（０２０１３）抽高逾６巴仙，報１２﹒２８銀；金

山軟件（０３８８８）飆９巴仙，報４４﹒７５銀；中國有贊（０８０８３）跳起近６巴仙，報

１﹒６２銀。

今日手游佬個別走。中手游（００３０２）中期純利多賺近一成一，但早段一度插逾一成六

，董事長兼首席執行官話，出年海外業務規模更大，會迎嚟真正爆發喎，但孖屐似乎唔太受落，

收插逾１１巴仙，報３﹒７１銀；網易（０９９９９）軟近１巴仙，報１６０﹒１銀；心動公司

（０２４００）彈近半成，報３８﹒４５銀；ＩＧＧ（００７９９）走低近２巴仙，報

９﹒１２銀；祖龍娛樂（０９９９０）揚近４巴仙，報２２﹒５５銀。請請！



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