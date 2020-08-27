《真知灼見－溫灼培》２０００美元買黃金貴嗎？

《真知灼見》當金價升破２０００美元，當著名投資者巴菲特約於２０００美元金價水平大

舉購買金礦股，市場對黃金更加趨之若騖。金價現略處低於２０００美元可否續升？當中有甚麼

因素要留意？

要知金價後向，首先要釐清背後支持金價的真正原因。市場上最普遍的分析認為，全球央行

印鈔，加上低息環境及中美關係緊張等因素推升了金價。不過，筆者認為這全屬假象。原因簡單

，２００８年「金融海嘯」未爆發前，金價大約處７００至８００美元；金融海嘯後，聯儲局把

聯邦儲備基金息率由５﹒２５％迅速降至０﹒２５％水平，期間亦加大了約４萬億美元的資產負

債表（即「量寬」），當時所見金價便逐步攀至２０１１年的最高位置１９２０美元。這看似是

聯儲局印鈔導致金價升，但有趣事件隨後發生了。在２０１１年後，歐洲爆發了債務危機，期間

歐洲央行同樣印了大量鈔票，但在２０１１年後金價卻是反覆下跌，到２０１５年更低見約

１０４６美元，差不多法蒸發了整個先前大半升幅。在２０１５年前聯儲局尚未加息，並無抽走

「量寬」資金，而歐洲更加入了大舉「量寬」行列。資金如此氾濫下金價跌又何解？明顯，是大

家認為「印鈔等於金價升」這概念出了問題。



＊究竟如何分析金價＊



「金融海嘯」時聯儲局首次「量寬」令市場驚嚇，當大家對全球第一大貨幣美元也不信任，

就唯有信黃金。這解釋金價當年升的原因。但當歐洲也爆發歐債危機，市場上便再沒有第二隻貨

幣能取替美元地位，市場唯有再信美元。這解釋了自２０１１年爆發歐債危機後，金價便下跌的

原因。換言之，金價是市場對美元信心的替代品，當市場對美元信心動遙，金價便升；市場對美

元信心穩固時，金價便下跌。



＊美元信心再次動搖＊



回觀今天，自歐盟成功於７月作統一發債，反映出歐盟已向財政統一邁進了重要一步。由於

歐盟早已貨幣統一，一旦財政同時統一，歐盟將更似一個國家而非分散的個體。壯大後的歐盟肯

定是美元的威脅。而據了解，電子化人民幣亦將於今年底明年初推出，相信很有機會大受歡迎。

當歐元及人民幣在蠶食美元的國際儲備地位份額同時，相信這才是導致今天金價上升的主因。理

解這一切就明白，就是明天疫苗面世，又或不論特朗普大選能否連任，這一切對金價理應均無影

響。相反，當一天聽到電子人民幣要面世，又或歐盟進一步邁向財政統一等，可遇見金價將從現

在２０００美元以下水平再向上邁進。金價可升多少，就看美元主度地位會被蠶食多少。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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