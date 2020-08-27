【新冠肺炎】宏利延長冠狀病毒病額外保障至９月底

《環富通基金頻道２７日專訊》鑑於「２０１９冠狀病毒病」疫情持續，宏利香港為讓客戶
獲得更充分的保障，宣布將多項保障及理賠措施進一步延長至本年９月３０日，當中包括全球住
院現金保障、一筆過特別現金保障２０００元、免費額外人壽保障等。
至８月中，宏利已批出超過７６０宗相關索償個案。（ｈｏ）
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