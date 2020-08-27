《投資領域－譚家駿》刺激經濟利好基建，關注長期結構性動力

《投資領域》新冠肺炎疫情持續為全球經濟帶來負面影響，基礎建設相信會被各地政府視為

刺激經濟的措施之一，因為無論是在民間角度，又或是政見不同的各方眼中，基建投資均是一個

可行選項，尤其是私人部門基建投資的確是提振疲弱經濟及減低失業水平的有效途徑。

而在當下的投資環境，由於疫情依然是宏觀經濟前景的最大不明朗因素，即使環球多個金融

市場已由低位顯著反彈，似乎正在反映環球經濟將出現「Ｖ形」復甦，投資者亦宜留意疫情重新

爆發的風險、衰退時期有機會延重，以及後續的復甦步伐緩慢。



＊基建股具長期結構性動力＊



在這個愈來愈具有挑戰性的投資環境下，周期性增長類投資的價值會有所下降，相對上，基

建類資產所擁有的長期結構性盈利增長動力更加值得留意。

全球上市基建資產的種類繁多，例如是收費公路、機場、港口、鐵路、公共事業、管道及無

線發射塔等，這些行業的共通點包括有市場門檻高及議價能力強，中線而言可為投資者帶來抗通

脹收入及強勁的資本增值，現階段更值得投資者關注。

其中，可再生能源的建設、應付數據增加及連接需要的鐵塔及數據中心、交通電氣化、減少

市區交通擠塞及老舊基建更新等需求，均屬於長遠必不可少的重要需求。

過去一段時間，雖然疫情所帶來的衝擊並未恢復，但不少基建股其實已經錄得可觀升幅。

一家在英國經營電力公用事業的公司反彈幅度強勁，其一原因是公司重申其股息分派每年皆

會按通脹率攀升，直至２０２３年，派息承諾獲投資者認可。而為了迎合英國需要在２０５０年

達到淨零碳排放的目標，公司亦正在加大對可再生能源，尤其是離岸風電的投放，

另一家美國能源基建公司在成功取得貸款授信，以償還息率較高的可換股債券後，股價亦錄

得不俗升幅，公司更表示其為美國唯一一間維持其２０２０年盈利指引的公司，由此可見，其長

期液化天然氣的出口業務發展良好。

機場股的表現亦不遑多讓，一家在墨西哥經營以旅遊為焦點的機場的公司，自疫情爆發以來

客運量急劇下跌，但從投資者角度而言，由於公司本身的低槓桿，以及監管框架利好，一旦疫情

改善、經濟恢復常態時，公司營運表現將會浴火重生，因此近期股價表現亦屬強勁。



＊日本鐵路股受累客運需求跌＊



不過，並非所有基建股都有良好表現，例如日本鐵路企業板塊的股價表現就持續低迷。

雖然部分客運需求已經開始恢復，但長途類的如新幹線高鐵，卻因為疫情憂慮持續的關係需

要更長的時間復甦，惟鐵路營運的模式是固定成本加上相對微薄的利潤率，對於客運量的下跌相

當敏感。

因此，若該日本鐵路公司有較大的盈利比重是來自新幹線路線的話，則其復甦步伐會比同業

更加緩慢。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

