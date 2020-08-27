《金融創見－潘梓生》美元崩潰論站不住腳

《金融創見》肺炎疫情令全球經濟停擺，美元經歷過山車般的行情，由起初疫情爆發，資金

成本大升，債務危機一觸即發，美元因而大幅飆升；及後聯儲局推出眾多貨幣政策，包括「無限

量寬」，及與其他央行的美元互換協議，美元供不應求狀況大幅減緩，美元回落，環球風險市場

價格則反彈。疫情全球爆發至今不足半年，股市再創新高，美元則大幅回落至近兩年低位，市場

就不斷充斥美元崩潰論說，似乎反映美元地位已嚴重受威脅。

美元崩潰論的論點主要圍繞兩個，一是聯儲局無限量寬令美元供應大增，供求關係下美元應

該大幅下跌；二是美國出現「雙赤字」，即政府財政和貿易帳同時出現赤字，會為美元帶來壓力

。美元弱勢似乎必然，但實際未必，首先，貨幣強弱並非單由美國自身帶動，而是由兩者貨幣比

較強弱得出貨幣價格。例如即使近期美元弱勢，巴西貨幣雷亞爾繼續貶值，緣於市場擔憂巴西在

疫情下的經濟打擊更甚，更為損害投資者對巴西貨幣的信心，因此美元對比巴西雷亞爾反而出現

升值。

同理，美元指數是由一籃子貨幣強弱而組成，當中有近一半是由歐元兌美元之間強弱計算。

近期歐元強勢有其獨特原因，是由於歐元區在歐債危機後陷入分裂危機，但疫情卻令歐元整體更

為團結，強國如德國等願意承擔更多發債及容許歐洲央行進行買債，即使貨幣供應增加，反令市

場更少擔憂歐元解體危機，令歐元出現大升，繼而令美元大跌。再者，疫情導致多國經濟陷入危

機，各國央行同樣大開印鈔機，同時政府亦大舉發債支持政府財政政策，美元崩潰的論點同樣適

用於其他貨幣。當然，聯儲局買債規模屬全球最大，但以購債規模對ＧＤＰ佔比來看雖然最大，

但其他國家如英國般其實相差不遠，如此可見，美元絕對不會一支獨「瘦」。

總括而言，以貨幣基本面去分析美元強弱，美元難以出現所謂的「崩潰」預期，更枉論現時

美元指數仍處９０以上，對比後金融海嘯時期約７０－８０的水平高出甚多，當時其他國家央行

更未積極投入貨幣寬鬆，當時沒有美元崩潰之說，現時更難以成立。更重要的是，美元擁有無何

取替的位置，交易媒介，儲備貨幣等等的地位超然，所謂的財赤更是全球持有美元者共同承擔，

美元崩潰論只屬噱頭。《盛寶金融（香港）高級市場分析師 潘梓生》

