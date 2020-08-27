《投資特寫－陳宇昕》大市需更多刺激政策支持，關注市場錯位機會

《投資特寫》新冠肺炎疫情儘管又再次在各地爆發，經濟活動亦受到限制，但金融市場及經

濟相對於４月的時候，仍然是明顯改善並呈現一定復甦，惟投資者亦應注意，不確定性依然存在

，復甦步伐未必會一帆風順。

從近期的股票市場表現與經濟數據所展現出的分岐，該行認為在沒有更多刺激措施出台的情

況下，市場已經很難再較現水平進一步攀升。

而在金融市場當中，現時亦有不少錯位出現，投資者要注意，這亦可能蘊藏投資機會。例如

，股市表現強勁意味著投資者風險胃納回升，但另一方面，金價再創新高，加上債息持續低迷，

卻反映市場憂慮高通脹及疲弱的經濟狀況。

股市之中投資者亦需關注錯位，例如投資者湧入大型科技股及最優質的歐洲股票，令這些股

票交易相當擁擠，增長型及價值型股份的估值差異可說是南轅北轍，而新興市場銀行則面對低息

及貨幣長遠貶值兩大壓力。

舉例而言，在歐洲市場這種估值差異不止出現在價值與增長型股份之間，即使是在同一個板

塊之中亦有估值大相逕庭的現象，以自由現金流收益率計，板塊內最佳及最差公司的估值差距自

２０１６年起急速擴大，因為投資者大多從質素及盈利穩定性出發，只選擇最優秀企業作投資，

導致估值分化達到３０年來的最高水平。

這與經濟學上的「吉芬商品」（Ｇｉｆｆｅｎ Ｇｏｏｄ）相似，當一件貨品的價格上升，

卻引來更多人渴求，這個情況在美國科技股尤為顯著，亦出現在歐洲股市的所有板塊之中。

相對以往，一個板塊之中估值最高和最低者的差距約在２０％至２５％之間，但近期這個差

距已經擴大到１００％，甚至比２０００年時還要更高，在這個情況下，其實被市場所忽略的部

分，亦有不少估值合理的優質股有待發掘。

從經濟基本面角度出發，歐元區經濟活動已較４月時的低水平復甦，７月及８月採購經理指

數（ＰＭＩ）已回升至枯榮分界線５０之上，反映製造業及服務業重新擴張。

值得留意的是，歐盟的７５００億歐元復甦基金傳達了非常強烈的政治訊息，很可能會是歐

盟歷史的新篇章。歐洲財政及貨幣政策的強勁組合，加上歐盟存續與崛起的強烈政治助力，該行

認為歐洲經濟在未來幾年可有優異表現。

此外，歐盟亦出台規模達１萬億歐元、在未來１０年實施的綠色發展投資計劃，目標是在

２０５０年達到碳平衡（Ｃａｒｂｏｎ Ｎｅｕｔｒａｌ），此計劃亦與復甦基金有關，希望在

幫助區內各國自疫情衝擊中復甦的同時，通過提倡可再生能源、電動車、可持續農業等等來達到

減排的目的。

總結而言，投資市場上風險仍存，但投資者不應一概而論地看淡，切勿忽略了財政、貨幣措

施以及市場錯位所衍生的投資機會。《富達國際東北亞區分銷業務投資策略師 陳宇昕》

