《宏觀理財－冼健岷》亂世買黃金，風險需區分

《宏觀理財》傳統投資智慧告訴我們：「亂世買黃金」。今年以來，世道紛亂－－新冠病毒

疫情全球大流行，各國封關封城經濟停擺；中美角力升級，由貿易戰，蔓延到科技戰，市場甚至

有爆發熱戰的憂慮，令黃金價格輾轉上升，上月尾升穿２０１１年歷史高位每盎斯１９２１美元

後，氣勢依舊如虹，一舉突破２０００美元大關，並創出２０８９﹒２美元的新高紀錄，及至近

日俄羅斯宣布自己成為全球首個有疫苗註冊的國家，加上美債孳息回升，金價才由高位下挫。

然而，全球疫情尚未受控，中美爭拗亦未見緩和，美國１１月大選又存變數，在未能扭轉紛

亂之局，黃金牛市或許尚未完結，投資者或欲藉此調整時機，買入黃金資產。



＊買實金，銀行更化算＊



想投資黃金，渠道有很多，最直接的，莫過於買入實物黃金。不過，從投資角度，飾金卻非

合適選擇，因為金飾價格計入了手工費，而且買賣差價很大。以８月１３日周大福的黃金報價為

例，每兩９９９﹒９飾金賣出價為２０５９０元，買入價則為１７１４０元，差價高達３４５０

元，以即買即賣計，即蝕１６﹒８％。

因此，如果用作投資，應買金粒以至金條，可省回手工費之餘，買賣差價亦較小。以上述同

日同行的報價為例，每兩金粒的賣出價為２００４０元，比飾金低５５０元；買入價則為

１７５１０元，比飾金高３７０元，一來一回差價收窄了９２０元，以即買即賣計，蝕幅降低至

１２﹒６％。



＊黃金存摺差價較小＊



其實，銀行也提供實金買賣，差價遠遠小於金行。以上述同日恆生銀行的報價為例，每兩

９９９﹒９金條的賣出價為１８２２０元，買入價則為１８１３０元，差價僅為９０元，以即買

即賣計，只蝕０﹒５％。

值得注意的是，買入實金需要考慮貯存的問題，與其花費租用保險箱，不如在銀行開立黃金

存摺帳戶，俗稱紙黃金，更方便之餘，買賣差價也更小，一錢黃金的賣出價為１７８６元，買入

價為１７８１﹒１元；以即買即賣計，只蝕０﹒３％。而且，入場費更低，買賣單位以錢（相當

於十分之一兩）計算。但戶口卻不受存款保障計劃保障，亦沒有實金擁有權。



＊金股並不跟貼金價＊



此外，正如上期提到，看好中國經濟的話，其中一種資產配置策略便是買入Ａ股ＥＴＦ，黃

金亦是一樣。現時在港上市的黃金ＥＴＦ，共有５隻，包括ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）、

價值黃金ＥＴＦ（０３０８１）、價值黃金－Ｕ（０９０８１）、價值黃金－Ｒ（８３０８１）

，以及恆生人幣金ＥＴＦ（８３１６８），全部均追蹤倫敦黃金定盤價。

不過，前者由道富環球投資管理亞洲發行，規模最大，基金規模接近８００億美元，在香港

、新加坡、東京、墨西哥交易所上市；中間三隻則同樣由盛寶資產管理香港發行，只在香港上市

，規模約１７億港元，分別只在以港元、美元、人民幣計價；最後者則由恆生投資管理發行，規

模不足７０００萬人民幣，以人幣計價。

在股票市場內，除了ＥＴＦ，與金價相關的，當然還有一眾黃金股。然而，影響黃金股股價

走勢的，並非只有金價，還有經營成本、財務狀況等，最基本是所謂黃金股，並非只開採黃金，

還有其他金屬，因此股價並不跟貼金價，隨時波動更大。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

