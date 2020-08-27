南海局勢緊張，港股跌２１０點收２５２８１，科指急升２６５點

《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部以南海問題為由，突然將２４間中國企業列入「實

體清單」，加上外電引述一名美國國防官員稱，解放軍於周三（２６日）向南海發射了４枚中程

彈道飛彈，這些飛彈落在海南島和西沙群島之間的海域。市場憂慮中美關係進一步惡化，港股輕

微低開２２點報２５４６９點，亦是全日最高位。隨後大市沽壓嚴重，盤中一度急挫３０５點，

報２５１８６點，曾失十天線（約２５２７８點）。午後港股喘穩，手機設備股有追捧跑出，股

王騰訊（００７００）更力撐大市，最終港股收報２５２８１，跌２１０點或跌０﹒８３％，主

板成交１５０６﹒０１億元，較上日多１３﹒１％。國企指數報１０２０１，跌９８點或跌

０﹒９６％。恆生科技指數報７５４０點，升２６５點或升３﹒６５％。

Ａ股兩市反覆上揚。上證綜合指數報３３５０點，升２０點或升０﹒６１％。深證成份指數

報１３５３５點，升１０６點或升０﹒７９％。兩市合計成交８３７８﹒４４億元人民幣，較上

日大減１４﹒４％。

重磅股普偏受壓，匯控（００００５）挫１﹒９１％，報３３﹒３元；港交所

（００３８８）滑０﹒６８％，報３７９﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒１８％，報５５８

元；建行（００９３９）走低０﹒８７％，報５﹒６８元；友邦（０１２９９）軟０﹒３９％，

報７７﹒５元；平保（０２３１８）下跌０﹒８９％，報８３﹒４元。



＊小米績優創兩年高，手機股獲沖喜＊



隔晚小米（０１８１０）中期業績大勝市場預期，今早獲追捧，盤中創兩年高直逼上市最高

紀錄２２﹒２元，收漲１１﹒４３％，報２１﹒３５元；眾安在線（０６０６０）中期純利升

４﹒１９倍，全日飆升２２﹒８６％，報５３﹒７５元；其他科技股亦造好，美團點評

（０３６９０）抽升４﹒７１％，報２７１元；京東（０９６１８）揚０﹒２５％，報

３１６﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）微升０﹒０７％，報２８０﹒６元。

小米績優也刺激手機設備股上揚，當中孖寶瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學

（０２３８２）領跑藍籌。瑞聲升３﹒７５％，報４９﹒８元，冠藍籌；舜宇緊居其後，揚

２﹒５％，報１１９元；比亞迪電子（００２８５）漲３﹒６５％，報２６﹒９５元；丘鈦科技

（０１４７８）走高２﹒５６％，報１０元；惟高偉電子（０１４１５）跌２﹒１３％，報

３﹒２２元。

科企龍頭中期業績有驚喜，二線軟件股獲追捧。微盟集團（０２０１３）漲６﹒４１％，報

１２﹒２８元；中國有贊（０８０８３）升５﹒８８％，報１﹒６２元；金蝶（００２６８）走

高４﹒６４％，報１８﹒９４元；網龍（００７７７）揚６﹒８７％，報２４﹒９元；金山軟件

（０３８８８）抽升９﹒０１％，報４４﹒７５元。



＊中資電訊集體下挫，中聯通成包尾＊



中資電訊股急挫，中國電信（００７２８）走低２﹒９９％，報２﹒６元；中國聯通

（００７６２）急挫６﹒１５％，報５﹒８元，為表現最差藍籌；中國移動（００９４１）跌

２﹒５６％，報５５﹒９５元；中國鐵塔（００７８８）則揚２﹒０５％，報１﹒４９元。

內地餐飲股繼續熱炒，海底撈（０６８６２）升８﹒６３％，報４９﹒７元，盤中創上市新

高５０﹒５元；頤海國際（０１５７９）漲４﹒５７％，報１２１﹒２元；九毛九

（０９９２２）上揚２﹒８１％，報１７﹒５８元；呷哺呷哺（００５２０）升１％，報

９﹒０９元。

國家文化和旅遊部表示，會同有關部門建立了跨境賭博旅遊目的地「黑名單」制度，並採取

相關旅遊限制措施，賭股普跌。金界控股（０３９１８）插８﹒３６％，報８﹒２２元；銀河娛

樂（０００２７）跌２﹒０４％，報６０元；金沙中國（０１９２８）下滑１﹒６２％，報

３３﹒３元；新濠國際（００２００）走低３﹒２％，報１６﹒９６元；永利澳門

（０１１２８）挫３﹒０７％，報１４﹒５４元。（ｆｚ）

