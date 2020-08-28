《缸邊麗評－熊麗萍》美國愈打壓，愈加注內需

《缸邊麗評》美國繼續興建「護城牆」，除了對內地科技企業之外，近日亦針對「一帶一路

」相關的發展項目採取制裁行動，令市場資金更趨向以內地市場及內地品牌的股份作投資對象。



＊內地推動內需＊



內地品牌的蒙牛乳業（０２３１９）、青啤（００１６８）、海底撈（０６８６２）、九毛

九（０９９１１）股價均破新高；一方面反映疫情後對業績改善的預期，另一方面則是面對較低

的中美政治風險。青島啤將於今天（２８日）公布中期業績，而其餘三家公司當中，蒙牛中期盈

利倒退四成，而海底撈及九毛九則錄得虧損，但無阻股價上升趨勢，這主要因為上半年業績受疫

情的負面影響，已屬意料中事，股價在業績公布後的表現，是市場對下半年內地消費動力回升的

預期。加上內地積極推動消費，投資者加大對內需股的持倉，令整個板塊受惠。



＊小米勢續破頂＊



另一類內需股則是因為美國針對內地科技企業而帶來的市場空間。美國針對騰訊

（００７００）旗下ＷｅＣｈａｔ，加上對華為的不斷打壓，同屬於內地品牌的小米集團

（０１８１０）或可受惠。筆者認為小米與華為在產品及業務策略上並不相同，若華為手機銷售

受制裁影響，有助小米手機銷售，同時亦會加快小米的研發動力及推動技術；另一方面，小米在

今年首季業績已開始改善，而剛公布第二季業績亦進一步顯示其中高端手機銷售佔比上升，令手

機銷售收入提升，以及在ＩＯＴ（物聯網）生活消費品收入增長，而新增長點的互聯網收入增長

２９％，佔集團收入１１％，未來這部分收入增長及佔比提升，對擴大集團毛利率及盈利增長的

速度將加快。股價料可繼續反覆破頂。



＊聯想集團值博＊



筆者認為，另一內地品牌－－聯想集團（００９９２）截至今年６月底首季業績理想，純利

增長３１％，毛利率略有收窄，由於集團亦有美國海外市場業務，令其內地品牌及內需效應減低

，但以其數據中心業務未來的增長潛力，而內地仍是最主要收入來源，股價落後，值博率高。至

於內需股的其他選擇，將再討論及分析。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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