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即市新聞

28/08/2020 13:47

《缸邊麗評－熊麗萍》美國愈打壓，愈加注內需

　　《缸邊麗評》美國繼續興建「護城牆」，除了對內地科技企業之外，近日亦針對「一帶一路
」相關的發展項目採取制裁行動，令市場資金更趨向以內地市場及內地品牌的股份作投資對象。
　
＊內地推動內需＊
　
　　內地品牌的蒙牛乳業（０２３１９）、青啤（００１６８）、海底撈（０６８６２）、九毛
九（０９９１１）股價均破新高；一方面反映疫情後對業績改善的預期，另一方面則是面對較低
的中美政治風險。青島啤將於今天（２８日）公布中期業績，而其餘三家公司當中，蒙牛中期盈
利倒退四成，而海底撈及九毛九則錄得虧損，但無阻股價上升趨勢，這主要因為上半年業績受疫
情的負面影響，已屬意料中事，股價在業績公布後的表現，是市場對下半年內地消費動力回升的
預期。加上內地積極推動消費，投資者加大對內需股的持倉，令整個板塊受惠。
　
＊小米勢續破頂＊
　
　　另一類內需股則是因為美國針對內地科技企業而帶來的市場空間。美國針對騰訊
（００７００）旗下ＷｅＣｈａｔ，加上對華為的不斷打壓，同屬於內地品牌的小米集團
（０１８１０）或可受惠。筆者認為小米與華為在產品及業務策略上並不相同，若華為手機銷售
受制裁影響，有助小米手機銷售，同時亦會加快小米的研發動力及推動技術；另一方面，小米在
今年首季業績已開始改善，而剛公布第二季業績亦進一步顯示其中高端手機銷售佔比上升，令手
機銷售收入提升，以及在ＩＯＴ（物聯網）生活消費品收入增長，而新增長點的互聯網收入增長
２９％，佔集團收入１１％，未來這部分收入增長及佔比提升，對擴大集團毛利率及盈利增長的
速度將加快。股價料可繼續反覆破頂。
　
＊聯想集團值博＊
　
　　筆者認為，另一內地品牌－－聯想集團（００９９２）截至今年６月底首季業績理想，純利
增長３１％，毛利率略有收窄，由於集團亦有美國海外市場業務，令其內地品牌及內需效應減低
，但以其數據中心業務未來的增長潛力，而內地仍是最主要收入來源，股價落後，值博率高。至
於內需股的其他選擇，將再討論及分析。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
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