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即市新聞

27/08/2020 12:25

《股金豐采－涂國彬》金銀反彈區間交易，聚焦全球央行年會

　　《股金豐采》在鮑威爾講話前，觀望氛圍濃。金價自從在８月初創新高後，就收窄漲幅，步
入調整狀態，短線遇阻兩千關口。
　
＊美元指數失守９３＊
　
　　美匯指數周三（２６日）大部分時間在９３之上徘徊。美國７月耐用品訂單增長１１﹒２％
，遠遠高於市場預期。數據一度帶動美元走高，但又很快轉跌失守９３，給金價帶來支持。金價
的表現也頗為反覆。先是轉跌考驗１９００美元關口的支持，現貨金曾低見１９０２﹒５美元，
但又很快扭轉弱勢，重拾５和１０日線，成功突破１９５０美元，高見１９５５﹒７美元，最終
結束三日連跌。但即便如此，金價也沒有脫離當下的運行區間。
　
＊貴金屬市場波幅料增＊
　
　　最新的美聯儲會議記錄不如預期鴿派，沒有給投資者提供未來政策方向的線索，投資者將目
光放在周四（２７日）的全球央行年會上，尤其是美聯儲主席鮑威爾的講話，外界都預期會對通
脹和貨幣政策策略提供線索。這對於各類資產包括黃金的走勢都有方向性的指引作用。現在就看
鮑威爾講話，如果比預期鴿派，金價隨時可能向上突破，甚至創新高。
　
＊白銀增加上行動能＊
　
　　白銀周三的表現更加強勁。原本連續下跌三日，白銀早段還延續跌勢，震盪下行，但在考驗
２６美元支持後強勢反彈，向上突破２７美元，重拾５和１０日線。不過還不至於突破現有的區
間阻力。所以和黃金一樣，白銀也在等待鮑威爾的講話才會走出更明確的方向。鉑金也延續前一
日的升勢。早段曾失守５日線，但很快從低位反彈，擴大漲幅，５０日線支持有力。相對來說，
鈀金雖然也走高，但動能有限，仍在窄幅波動的運行區間內，等待方向指引。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８）之財務權益。）

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＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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