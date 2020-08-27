《鍾之日記》新經濟股獨好，小米接力破頂

《鍾之日記》８月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



南海問題升溫，美國突將２４間涉嫌幫助中國建設南海人工島的中國企業列入「實體清單」

，此外有指美國謀全面封殺中國晶片產業，升級出口管制。市場憂慮中美關係進一步惡化，港股

輕微低開２２點報２５４６９點，已是全日最高位，大市一度急挫３０５點，幸一眾新經濟股

「風景這邊獨好」，小米（０１８１０）上季業績表現勝預期，盤中破頂高見２１﹒７５元，收

升１１％，報２１﹒３５元，多間大行繼續唱好小米前景並調升目標價，最牛的是大摩和大和，

將小米目標價看高至２４元。眾安在綫（０６０６０）亦績後大升，收漲近２３％，美團

（０３６９０）升近５％，曾高見２７３元創新高。股王騰訊（００７００）亦力撐大市，收升

１％，昨日破頂的京東（０９６１８）小升０﹒８％。

最終港股收報２５２８１，跌２１０點或跌０﹒８３％，主板成交１５０６﹒０１億元，較

上日多１３﹒１％。



＊工業利潤增速兩年最高，Ａ場縮量升＊



內地７月規模以上工業企業實現利潤總額同比增長１９﹒６％，增速比６月加快８﹒１個百

分點，同比連續第三個月正增長並創下兩年來最高增速，汽車和電子等裝備製造業和高技術製造

業利潤貢獻較大。

工業運行持續向好，加上晶片股今日呈復仇式反彈，助力Ａ股結束兩連跌。滬綜指全日升

０﹒６１％，報３３５０﹒１１點，科技股密集的創業板漲１﹒７％。

惟地緣政治風險加劇拖累權重股表現，及人行連續兩日回籠資金，投資者表現謹慎，兩市全

日成交８３７９億元人民幣，按日大減１４０６億元或１４﹒４％，接近兩個月以來低位。



＊美按下經濟制裁大招，中交建集團一帶一路難推進＊



南海局勢快速升溫，中國近日於多海域進行實彈射擊軍演，是兩個月以來的第二次，有消息

指解放軍向南海發射了２枚東風飛彈，飛彈落在海南島和西沙群島之間的海域，其中一枚飛彈型

號為「東風－２６Ｂ」，被稱為「航母殺手」，對美「亮劍」意味明顯。消息人士對媒體表示，

中方試射飛彈是對美國在南海日益頻密的艦機活動作出回應，但希望鄰國不要誤解。

美國除了展示肌肉外，亦使出了其最擅長的經濟制裁手段。美國商務部宣布，就南海問題將

２４間中國企業列入實體名單，當中包括中國交通建設集團的多間子公司，還有中國電子科技集

團，這些公司被指幫助中國建設南海人工島。美國明言上述經濟制裁行動只是開始，國務卿蓬佩

奧聲明，將對負責南海人工島建設的中方人員實施簽證限制，他們及其直系親屬都難以再入境美

國。

企業進入實體名單，相當於把公司剔出美元貿易體系，制裁對主力發展「一帶一路」業務的

中交建集團尤為有效，外界分析，盡管中國基建公司對外已採用歐元結算，美國的明確制裁態度

亦會對中國的南海建設及一帶一路計劃帶來嚴重打擊。

受消息影響，中交建集團旗下上市公司中交建（０１８００）全日大跌３﹒４％，收報

４﹒５元；同業中鐵（００３９０）跌３﹒１％，中鐵建（０１１８６）挫３％。

中鐵建董事長陳奮健上周日（１６日）墜樓逝世，正好是國資委巡視組結束工作的第二天，

但據內地媒體透露，巡視期間中紀委不止一次找陳奮健，目的是為核實他在中交建集團任職時的

事情，至於國資委巡視結論則完全不涉及陳奮健本人。

另外澳洲聯邦政府將於下周向議會提出，立法賦權聯邦政府否決或廢除州政府與外國政府達

成的協議，新法律將針對維多利亞州政府與中國政府簽署的共同推進一帶一路建設框架協議，副

總理麥科米克明言將尋求這項新法律來推翻該計劃。



＊遭蓬佩奧點名狠批，匯控成磨心低潛＊



美國國務卿蓬佩奧發聲明指中國對英國持續脅迫，他舉例，匯豐（００００５）阻止壹傳媒

（００２８２）駐香港管理人員使用信用卡及個人銀行帳戶。蓬佩奧形容，壹傳媒是以親民主知

名的出版商，而匯豐銀行一方面繼續保持那些因拒絕給香港人自由而受制裁人士的帳戶，另一方

面卻同時關閉追尋自由者的帳戶。

聲明又不點名批評匯控亞太區行政總裁王冬勝，指他在數月前聯署支持北京破壞香港自治與

人民自由的決定。蓬佩奧指，自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共，協助其政治打壓，聲

明最後稱，美國已準備好幫助英國政府及其企業去抵抗中共的欺凌，站在自由一方。路透引述匯

控倫敦發言人稱，對事件不予置評。

在中美角力下，國際企業被逼要選邊站，而匯豐更是「兩邊不是人」，內地官媒及某政壇人

士曾多次在國安法表態以及華為孟晚舟等一系列事件上抨?匯豐。

美國財政部早前對包括特首林鄭月娥等中港官員實施制裁，據報道在港營運的銀行正加強審

查客戶，渣打（０２８８８）及花旗正採取措施，暫停與一些受制裁官員有關的帳戶。

匯豐銀行成中美磨擦主要「磨心」，匯控早市即低潛，３３元仍有支持，收報３３﹒３元，

跌１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

